Luis Advíncula será titular en el segundo amistoso de Alianza Lima: Así formarán los íntimos ante Unión

Alianza Lima disputará la tarde de hoy, miércoles 14 de enero, su segundo amistoso en la Serie Río de la Plata ante Unión de Santa Fe. Los íntimos buscarán dejar atrás la derrota ante Independiente en el debut con un triunfo ante el elenco argentino.

Luis Advíncula será titular en Alianza Lima

Para ello, Pablo Guede viene trabajando de la mejor manera con el plantel en la pretemporada que se lleva a cabo en Uruguay. El estratega argentino ensayó el equipo que saltará a la cancha dejando varios sorpresas que han sido comentadas por los hinchas en las redes sociales.

Esta vez, Alianza Lima contará con el que sería su mejor once titular salvo por una o dos posiciones. Esto implica que Luis Advíncula será inicialista a pesar de los pocos días que ha entrenado con el resto de sus compañeros desde su llegada a Montevideo.

'𝑳𝒖𝒄𝒉𝒐' 𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒂. 💪🏾🔥⚪️🔵



No te pierdas el detrás de cámaras de la presentación de Luis Advíncula y una entrevista exclusiva que no puedes dejar de ver. 😏



Míralo ahora en Alianza Lima TV➡️ https://t.co/hGQiuXkpik



Y en Alianza Play➡️... pic.twitter.com/ZJq3ZKtwhe — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 13, 2026

A través de las últimas publicaciones del club en sus plataformas, se observa que el popular 'Rayo' trabaja de la mejor manera por lo que Guede decidió tomarlo en cuenta. Además, es importante precisar que antes de su llegada a La Victoria, el futbolista venía realizando la pretemporada con total normalidad con Boca Juniors.

El mejor once posible

Con la presencia de Luis Advíncula, el resto de equipo sería el que arrancaría en la Liga 1 y en la Fase 1 de la Copa Libertadores. Guillermo Viscarra continuará en el arco mientras la defensa será conformada por el 'Rayo', Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Mateo Antoni por el lateral izquierdo dejando en el banco a Miguel Trauco.

La volante también contará con cambios significativos ya que Sergio Peña y Fernando Gaibor no estarán desde el arranque. En su lugar, estarán Piero Cari y Jairo Vélez acompañando a Jesús Castillo en el centro de la mediocampo.

En el ataque estarán Eryc Castillo, Alan Cantero y Paolo Guerrero como único delantero. De esa manera, Federico Girotti esperará su oportunidad en el banco junto al resto de futbolistas. Es importante precisar que el partido ante Unión de Santa Fe está programado para jugarse a las 4:15 p.m. (hora peruana) y podrá verse a través de la plataforma Disney +.

En resumen, Luis Advíncula será titular en el segundo amistoso de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata en Uruguay. El lateral parece haber convencido a Pablo Guede en unos cuantos entrenamientos por lo que arrancará ante el elenco argentino.