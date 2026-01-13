Renato Tapia continúa la polémica y lanza dardo a Christian Cueva: "Dime donde trabajas y te diré quien eres"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Renato Tapia ha remecido el ambiente deportivo nacional luego de sus recientes declaraciones en 'Doble Punta' donde no solo criticó a la FPF, sino también al fútbol peruano y a los jugadores que lo conforman. Incluso, el volante aseguró que dentro de los futbolistas existe mucha hipocresía ya que muchos de ellos dicen una cosa y hacen otra.

Como era de esperarse, sus palabras no cayeron bien en algunos protagonistas del balompié nacional, siendo Christian Cueva uno de ellos. 'Aladino' aseguró que no era el momento para que el volante del Al-Wasl se exprese de esa manera ya que esto debió ser cuando estaba en la interna de la Selección Peruana.

"Me parece que los momentos para salir a hablar no eran. No es el momento para que Renato haya salido a hablar, no lo comparto. Es un compañero al que siempre voy a respetar y desear lo mejor. En su momento, cuando estuvimos ahí y cosas que se pudieron mejorar o solucionar, se tuvo que hablar", indicó en Ovación.

Renato Tapia lanza dardo a Christian Cueva

La contrarespuesta de Renato Tapia no tardó en darse y esta vez no fue declarando para un podcast, sino a través de las redes sociales como ya ha sucedido en anteriores oportunidades. El volante nacional fue bastante sutil e irónico en su mensaje ya que dio a entender que Christian Cueva salió en defensa de la FPF porque ahora es parte de Juan Pablo II College.

"Dime donde trabajas y te diré quien eres", escribió el denominado capitán del futuro junto a dos emojis: uno de carita sonriente y el otro de rostro dormido.

Renato Tapia envía sutil indirecta a Christian Cueva.

Su publicación rápidamente se llenó de comentarios a favor y en contra. Por un lado, los hinchas respaldaron a 'Aladino' señalando de que este nunca se negó a jugar por el equipo de todos.

Mientras que otro grupo salió en favor del jugador de Al-Wasl indicando que desde muy joven dio lo mejor de si cada vez que jugó en la Selección Peruana.

Puso en duda su continuidad

Es importante precisar que el 'capitán del futuro' no dejó en claro si seguirá en la Bicolor al indicar que la única forma de protestar de los jugadores para que exista un cambio es renunciar a la misma.

En resumen, Renato Tapia envió un dardo a Christian Cueva luego que este le respondiera a las recientes declaraciones donde critica a la FPF y al fútbol peruano en general.