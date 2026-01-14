RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Es un hecho

Liga 1 2026: Directorio de la FPF aprobó que clubes podrán contar con hasta siete extranjeros en cancha

Pese a los cuestionamientos, la Federación Peruana de Fútbol respaldó la decisión de los clubes por lo que ahora podrán contar con 7 extranjeros en cancha al mismo tiempo durante la Liga 1 2026. Aquí todos los detalles.

FPF aprobó presencia de 7 extranjeros en la Liga 1 2026.
FPF aprobó presencia de 7 extranjeros en la Liga 1 2026. (Foto: Liga 1)

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 14/01/2026

Síguenos en Google News Google News

Quedan pocas semanas para que la pelota vuelva a rodar en el fútbol peruano con el inicio de la Liga 1 2026. En esta edición, habrán 18 equipos que luchen por hacerse con el título de campeón nacional a finales de año tras dos torneos y una etapa de definición que también podría ser obviada.

FPF aprobó presencia de 7 extranjeros

Días atrás, los clubes del campeonato nacional se reunieron para aprobar algunos cambios drásticos que dieron que hablar. Uno de los puntos que más críticas generó fue la inclusión de siete jugadores extranjeros en cancha a partir de este año, aumentado uno más respecto al año 2025.

Como era de esperarse, el hecho causó rechazo en diferentes protagonistas del balompié nacional quienes indicaron que esta medida impedirá aún más la aparición de nuevos elementos en los equipos. Y aunque este hecho fue aprobado por mayoría, aún faltaba ser ratificada por la Federación Peruana de Fútbol.

Finalmente, este martes 13 de enero, tras reunión del directorio de la FPF, la medida fue aprobada por lo que ahora cada uno de los clubes podrá contar con hasta siete jugadores foráneos en cancha al mismo tiempo en cada uno de los partidos del campeonato nacional.

Juan Carlos Oblitas aseguró que la Liga 1 del 2025 tendrá una importante variante en sus bases.
La Liga 1 2026 contará con 7 extranjeros en cada uno de los equipos.

Roberto 'Chorri' Palacios desconcertado por llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima: "Uno no es loco..."
Lee también

Roberto 'Chorri' Palacios desconcertado por llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima: "Uno no es loco..."

Es importante precisar que solo 4 instituciones se opusieron a este drástico cambio como lo fueron Melgar, Sport Boys, Sporting Cristal y Alianza Lima.

Exigirán el pago de derechos de TV a solo 30 días

Otro aspecto que fue aprobado en aquella reunión de clubes, fue acerca del tema de derechos de televisión que tantos comentarios generó en el último tiempo. 1190 Sports, empresa responsable de ello, no ha venido cumpliendo con sus obligaciones con los clubes perjudicándolos a lo largo de la temporada.

El principal reclamo era que dicha compañía deje de abonar el pago correspondiente a cada uno de los equipos en un plazo menor a lo que venía haciéndolo el cual era 60 días. Esta decisión se tomó en aquel encuentro por lo que ahora los clubes exigirán el cobro en solo 30 días calendario.

Wilder Cartagena lamenta que César Inga no emigrara a la MLS: "Le hubiera servido mucho"
Lee también

Wilder Cartagena lamenta que César Inga no emigrara a la MLS: "Le hubiera servido mucho"

De no cumplir con ello, las instituciones no dejarán ingresar los equipos de transmisión por lo que los partidos no podrán ser televisados y vistos por los aficionados. A eso se le suma que el VAR no será habilitado en estos encuentros.

En resumen, la FPF aprobó la presencia de 7 jugadores extranjeros en cancha durante la edición 2026 de la Liga 1.

Temas relacionados Alianza Lima clubes FPF jugadores extranjeros Liga 1 2026 Sporting Cristal Universitario

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA