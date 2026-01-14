Liga 1 2026: Directorio de la FPF aprobó que clubes podrán contar con hasta siete extranjeros en cancha

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Quedan pocas semanas para que la pelota vuelva a rodar en el fútbol peruano con el inicio de la Liga 1 2026. En esta edición, habrán 18 equipos que luchen por hacerse con el título de campeón nacional a finales de año tras dos torneos y una etapa de definición que también podría ser obviada.

FPF aprobó presencia de 7 extranjeros

Días atrás, los clubes del campeonato nacional se reunieron para aprobar algunos cambios drásticos que dieron que hablar. Uno de los puntos que más críticas generó fue la inclusión de siete jugadores extranjeros en cancha a partir de este año, aumentado uno más respecto al año 2025.

Como era de esperarse, el hecho causó rechazo en diferentes protagonistas del balompié nacional quienes indicaron que esta medida impedirá aún más la aparición de nuevos elementos en los equipos. Y aunque este hecho fue aprobado por mayoría, aún faltaba ser ratificada por la Federación Peruana de Fútbol.

Finalmente, este martes 13 de enero, tras reunión del directorio de la FPF, la medida fue aprobada por lo que ahora cada uno de los clubes podrá contar con hasta siete jugadores foráneos en cancha al mismo tiempo en cada uno de los partidos del campeonato nacional.

La Liga 1 2026 contará con 7 extranjeros en cada uno de los equipos.

Es importante precisar que solo 4 instituciones se opusieron a este drástico cambio como lo fueron Melgar, Sport Boys, Sporting Cristal y Alianza Lima.

Exigirán el pago de derechos de TV a solo 30 días

Otro aspecto que fue aprobado en aquella reunión de clubes, fue acerca del tema de derechos de televisión que tantos comentarios generó en el último tiempo. 1190 Sports, empresa responsable de ello, no ha venido cumpliendo con sus obligaciones con los clubes perjudicándolos a lo largo de la temporada.

El principal reclamo era que dicha compañía deje de abonar el pago correspondiente a cada uno de los equipos en un plazo menor a lo que venía haciéndolo el cual era 60 días. Esta decisión se tomó en aquel encuentro por lo que ahora los clubes exigirán el cobro en solo 30 días calendario.

De no cumplir con ello, las instituciones no dejarán ingresar los equipos de transmisión por lo que los partidos no podrán ser televisados y vistos por los aficionados. A eso se le suma que el VAR no será habilitado en estos encuentros.

En resumen, la FPF aprobó la presencia de 7 jugadores extranjeros en cancha durante la edición 2026 de la Liga 1.