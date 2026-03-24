Gremio recibe propuesta millonaria por Erick Noriega y Alianza Lima ganaría esta fortuna

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La carrera de Erick Noriega sigue dando que hablar, esta vez por una propuesta millonaria que llegó a Gremio y que ha puesto en evaluación su futuro inmediato. Mientras tanto, en Alianza Lima siguen de cerca cada movimiento, ya que el club podría beneficiarse económicamente si se concreta la operación en el mercado de pases.

Oferta millonaria por Erick Noriega

El nombre de Erick Noriega vuelve a sonar con todo afuera. Se supo que el Atlanta United mandó una oferta formal para fichar al jugador, que hoy por hoy la rompe en el Gremio.

La primera oferta ronda los 3,5 millones de dólares, buena plata, pero que no termina de convencer al club brasileño. La directiva del Gremio siente que el jugador vale más, sobre todo por su gran nivel y su polifuncionalidad hoy.

Alianza Lima sería el gran beneficiado

Donde la cosa se pone buena es en Perú. Alianza Lima todavía tiene el 20% del pase del jugador, lo que significa que le caería una buena plata si se llega a cerrar su venta al equipo de la MLS.

En caso de que Erick Noriega sea vendido por los 8 millones de dólares que exige Gremio, el club íntimo se embolsaría cerca de 1,6 millones de dólares adicionales.

Esta operación podría convertirse en una de las más rentables para Alianza Lima en los últimos años, considerando que ya obtuvo cerca de 2 millones de dólares por su transferencia inicial.

Erick Noriega, el jugador peruano más cotizado

Según lo último de Transfermarkt, Erick Noriega ya vale 4 millones de euros, un monto que lo pone arriba del todo entre los peloteros peruanos más caros del momento. Es ahora el número uno de nuestra lista nacional.

Con este nuevo precio, el ex Alianza Lima ya empata el primer puesto de los más caros con Oliver Sonne. Los dos futbolistas son la realidad y lo que se viene para nuestra selección peruana.

Trayectoria de Erick Noriega

El futbolista de la selección peruana ha pasado por distintos equipos a lo largo de su carrera antes de llegar a Gremio, su club actual.

Shimizu S-Pulse (Japón)

Machida Zelvia (Japón)

SV Straelen (Alemania)

Universidad San Martín (Perú)

Comerciantes Unidos (Perú)

Alianza Lima (Perú)

Gremio (Brasil)

Así, la propuesta millonaria por Erick Noriega que llegó a Gremio no solo mantiene en suspenso su futuro, sino que también abre la posibilidad de que Alianza Lima obtenga una importante ganancia económica, mientras se define el desenlace de la negociación.