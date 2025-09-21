Kenji Cabrera anotó su primer gol con el Vancouver Whitecaps en la victoria 2-0 ante Kansas City

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este fin de semana, los jugadores peruanos que militan en el exterior tuvieron acción y uno de los más destacados fue Kenji Cabrera en el fútbol de Estados Unidos. Y es que a pocas semanas de haber arribado a la MLS, el atacante nacional convirtió su primer gol con la camiseta del Vancouver Whitecaps.

Kenji Cabrera anota su primer gol con el Vancouver Whitecaps

El encuentro era válido por la fecha 29 de la Confederación Oeste de la Major League Soccer y se jugó en el Children's Mercy Park de Kansas City. Corría el minuto 41 y el equipo del volante formado en Melgar ya ganaba 1-0 gracias al tanto marcado por el colombiano Édier Ocampo.

Fue ahí cuando Kenji Cabrera recibe el balón en el último tercio del campo de juego y enfiló hacia el arco rival en busca del segundo. Abrió el juego para el canadiense Ali Ahmed quien rápidamente devolvió el esférico al peruano.

Al ver que el área estaba muy cerca, el ahora jugador de la Selección Peruana encaró, avanzó varios metros sacándose dos rivales del camino y sacó un zurdazo que fue imposible de atajar para el guardameta contrario. De esta manera, Kenji Cabrera anotó su primer gol con el Vancouver Whitecaps en un partido donde la principal estrella del equipo, Thomas Müller, fue el gran ausente.

GOOOOL de Kenji Cabrera 🇵🇪.



Es el primer gol del peruano con @WhitecapsFC en MLS. pic.twitter.com/9uIBVObvif — MLS Español (@MLSes) September 21, 2025

Vancouver Whitecaps celebra el primer gol de Kenji Cabrera

Como se sabe, Kenji Cabrera va dando sus primeros pasos en varios frente. Por ejemplo, en la Selección Peruana fue titular por primera vez en el encuentro ante Uruguay en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. Pese a que no tuvo una buena actuación, el joven futbolista volvió a ser considerado para el duelo ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima.

Ahora, su equipo celebró este primer gol ya que ayudó a que la escuadra batiera el récord de mayor anotaciones convertidas en un solo año regular la cual data de hace dos temporadas.

"¡Kenji Cabrera tuvo su primera titularidad en la MLS y desperdició ni un segundo, marcando su primer gol y ayudando equipo a establecer un nuevo récord del club con 56 goles anotó en una temporada regular de la MLS, superando el máximo anterior de 2023!", indicaron

En resumen, Kenji Cabrera anotó su primer gol con el Vancouver Whitecaps durante la victoria por 2-0 ante Kansas City por la fecha 29 de la Conferencia Oeste de la MLS.