Ricardo Gareca deseaba regresar a la selección peruana tras salida de Juan Reynoso

09/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana se alista para las Eliminatorias Sudamericanas 2026 tras una decepcionante Copa América. Esta actuación ha suscitado nostalgia por los tiempos de éxito con Ricardo Gareca, cuya huella fue difícil de igualar para Juan Reynoso. Recientemente se ha revelado que el 'Tigre' estaba interesado en regresar al mando de la 'bicolor'.

¿Ricardo Gareca quería regresar a Perú?

Ricardo Gareca dejó una profunda huella en el fútbol peruano. Bajo su mando, la selección peruana alcanzó un Mundial tras décadas y consiguió un subcampeonato en la Copa América.

Sin embargo, la actual realidad del equipo es compleja. Los hinchas, acostumbrados a celebraciones y éxitos históricos, ahora enfrentan una situación menos favorable, con el equipo luchando por evitar las últimas posiciones en las eliminatorias para el próximo Mundial.

Después de la salida de Juan Reynoso debido a los malos resultados en las eliminatorias, creció la esperanza de que Ricardo Gareca regresara. Aunque esa opción no se concretó, se supo que el 'Tigre' estaba dispuesto a volver a la Videna.

El periodista Horacio Zimmermann, en su programa de YouTube 'Dos Puntas', reveló que Ricardo Gareca estaba interesado en regresar cuando Juan Reynoso dejó el cargo y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) estaba en conversaciones con Jorge Fossati.

Ricardo Gareca, tras su breve paso por Vélez Sarsfield, expresó su disposición a regresar a Perú si se le ofrecía la oportunidad. "Un amigo mío, que tiene relación con Ricardo Gareca, me dice 'no sabes, ¿te acuerdas de ese interín que se fue Reynoso y llegó Fossati, hubo un tiempo ahí. Yo hablé con Gareca y le pregunté: '¿Y si te llama Perú?', me respondió que sí iría. Estaba dispuesto", reveló.

Gareca volverá a enfrentar a Perú

Ricardo Gareca, ahora al frente de la selección chilena, se enfrentó a Perú en su debut oficial en la Copa América 2024. Aunque el partido terminó en empate 0-0, el encuentro fue emotivo, con los exjugadores de la 'bicolor' saludando a su antiguo técnico.

Este enfrentamiento dará inicio a una serie de partidos en las eliminatorias sudamericanas, donde Ricardo Gareca y Chile visitarán Perú en noviembre para enfrentar a Jorge Fossati y su equipo. Este partido será crucial para ambas selecciones en su lucha por obtener un lugar en el Mundial 2026.

La salida de Ricardo Gareca y el desempeño actual de la selección peruana han generado sentimientos de nostalgia y desilusión entre los hinchas. La posibilidad de su regreso a la Videna se ha desvanecido, y bajo la dirección de Jorge Fossati, el equipo peruano busca recuperar su forma.