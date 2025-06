Juan Manuel Vargas critica a jugadores de la Selección Peruana: "Uno no quería venir y otro pedía seguro"

El exfutbolista de Universitario de Deportes, Juan Manuel Vargas, criticó a los jugadores de la Selección Peruana y consideró que hay una pérdida de identidad y compromiso en la 'Bicolor'.

En la última emisión del programa 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el 'Loco' indicó que se ha perdido la interna de la 'Blanquirroja' y cuestionó sin tapujos la actitud de algunos jugadores luego de la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Asimismo, Juan Manuel Vargas manifestó que, desde afuera de la interna, se observan cosas que desde adentro prefieren no ver.

"Después del Mundial empezaron a pisar huevos, uno no quería venir y otro pedía seguro. Nosotros, en las vacas flacas, nunca pusimos pretexto (...) Él había estado hasta hace poco con los chibolos en el grupo y no lo iba a ver jamás. Estando fuera lo perciben de esa manera", comentó.

En otro momento de la entrevista, el exlateral de la Fiorentina habló sobre su distanciamiento con Paolo Guerrero, con quien compartió varias Eliminatorias en la Selección Peruana. El 'Loco' contó que en Holanda, él y Guerrero solicitaron a Sergio Markarián que convoque a Farfán y Pizarro tras el escándalo por la fiesta en Panamá.

"Con Guerrero se cortó la amistad. ¿Por qué se cortó? Creo que como él estaba en la selección. Yo pensé protegernos, porque siempre lo hacíamos los cuatro (...) Y como ellos quedaron y al final no estábamos Claudio y yo, pensé que no nos protegían. Cuando no estaba Farfán y sí estábamos Paolo y yo, fuimos a hablar con Markarián en Holanda cuando salió el tema de Panamá", contó.