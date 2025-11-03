RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Santiago Acasiete se agarra a golpes con su jugador tras cambiarlo en pleno duelo ante Cienciano

El entrenador de Juan Pablo II College, Santiago Acasiete, no soportó que su jugador Cristhian Tizón le recrimine el cambio por lo que se fueron a la manos en plena banca de suplentes.

Santiago Acasiete se agarró a golpes con su jugador en Juan Pablo II College. (Foto: Liga 1)

El Torneo Clausura va llegando a su fin y en estas últimas jornadas los equipos se vienen jugando sus últimas chances. Por ejemplo, en la pelea por mantenerse en primera división, elencos como Ayacucho FC, Alianza UDH y Juan Pablo II College luchan palmo a palmo por no perder la categoría.

Justamente, el equipo de Chongoyape, ligado a Agustín Lozano, se jugó un duelo clave ante Cienciano en la altura del Cusco el cual terminó con una dura derrota y un episodio que ha dado que hablar en las últimas horas.

Santiago Acasiete se agarra a golpes con Cristian Tizón

Corría el minuto 86, el partido estaba empatado 1-1 cuando Santiago Acasiete ordenó un nuevo cambio en su equipo. Ezequiel Ramírez ingresó en lugar de Cristian Tizón quien se mostró muy molesto por ser el elegido para salir del campo ya que era una de las figuras de Juan Pablo II College.

El futbolista dejó la cancha y realizó gestos contra el entrenador nacional. Este no tuvo reparos en reaccionar de manera inmediata yéndosele encima y lanzándole un par de golpes. En un principio, el director técnico fue separado, pero este volvió a irse contra su dirigido generando un momento de mucha tensión.

Luego de varios segundos, ambos elementos fueron separados y la calma volvió de a pocos a la banca de suplentes del equipo de Chongoyape. Y como si eso fuera poco, Cienciano anotó el tanto del triunfo a través de Osnar Noronha en el minuto 88.

La pelea por el descenso en la Liga 1

Con Binacional fuera del torneo por un tema judicial, la pelea por no perder la categoría está entre UTC, Ayacucho FC, Alianza UDH y Juan Pablo II College. Lamentablemente, el equipo de Huánuco parece estar condenado por lo que queda una sola posición para perder la categoría.

De momento, los cajamarquinos y el equipo de Chongoyape estarían salvándose ya que cuentan con 32 y 30 puntos, respectivamente ubicándose en las casillas 15 y 16 de la tabla acumulada. 

A falta de dos fechas por jugarse, con seis puntos en disputa, Ayacucho sería el tercer club en perder la categoría por lo que en el 2026 jugaría la Liga 2.

De esta manera, Santiago Acasiete y Cristian Tizón se agarraron a golpes durante los minutos finales del duelo entre Juan Pablo II College y Cienciano del Cusco. El jugador no le gustó nada el cambio del DT por lo que el hecho terminó a la manos.

