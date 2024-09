SE FILTRA audio INÉDITO donde jugador de Alianza lanza ADVERTENCIA en plena presentación de Guerrero

Paolo Guerrero fue presentado oficialmente como el nuevo fichaje de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2024. Durante el evento, las cámaras de Latina captaron inadvertidamente un audio en señal abierta en el que uno de los titulares del equipo lanzó una advertencia después de la charla privada entre todos los miembros del club blanquiazul.

La presentación de Paolo Guerrero fue un evento digno de su estatus. Con una ceremonia que resplandeció en el Estadio Alejandro Villanueva, el 'Depredador' se mostró visiblemente emocionado al retomar la camiseta blanquiazul.

Durante el evento, Paolo Guerrero expresó su alegría por regresar al equipo de sus amores, destacando la importancia de este regreso para él y su deseo de conquistar el campeonato.

"Cumplir mi sueño de regresar a mi casa, vine con 7 años de edad, me fui a los 17 años. Es el equipo más grande del Perú, de eso no queda dudas, ¿Hay alguien que tiene dudas de eso? No hay. Alianza es el pueblo, es corazón. Toda la vida", dijo Paolo Guerrero con firmeza.