¡Se olvida de Perú! Ricardo Gareca no se arrepiente de haber firmado con Chile: "Es un orgullo"

La llegada de Ricardo Gareca a Chile conmocionó a muchos hinchas de Perú en su momento, y aún sigue generando repercusiones. El DT confesó que no se arrepiente de haber firmado con 'La Roja'.

El 'Tigre' fue entrevistado por el medio paraguayo 'Versus', y expresó que se encuentra orgulloso de ser técnico de Chile, además de conocer el fenotipo de los futbolistas del país.

"Es un orgullo, sabiendo que es una etapa difícil, pero estoy muy ilusionado. Me gusta mucho el jugador chileno, siempre que lo he enfrentado, como jugador o entrenador, siempre ha sido competitivo y muy difícil enfrentarlos", señaló.

Gareca reveló también una noticia que sorprendió a miles de hinchas, señalando que pudo llegar a ser entrenador de la Selección Paraguaya.

Este acercamiento del combinado nacional 'guaraní' habría ocurrido luego de la clasificación peruana al Mundial Rusia 2018. Lo que impidió su llegada fue la gran relación que tuvo con Edwin Oviedo, dirigente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Además, el estratega argentino explicó su punto de vista alrededor de los equipos sudamericanos, detallando que por el momento, todos tienen posibilidades de clasificar al Mundial 2026.

Ricardo Gareca indicó en otra reciente entrevista que previo a firmar con la escuadra sureña, buscó tener la mayor cantidad de referencias posibles, e incluso viajó hasta Europa para asesorar mejor su decisión.

"Chile es una selección de mucho nivel, muy importante. Entonces, me gustó mucho cuando hablamos en su momento con el presidente y con varios miembros de la federación. Hice una gira por Europa y hablé con Manuel Pellegrini. Y después hablé con Eduardo Berizzo, también, ya cuando me hice cargo de la Selección. Es una selección de suma importancia", explicó.

En esa línea, manifestó que él es un profesional, y una vez 'La Roja' se contactó con él analizó su propuesta, sin pensar que el pueblo peruano lo tomaría bastante mal.

"Ahora me habló Chile... Yo soy un profesional y realmente me entusiasmó todo lo que me hablaron. Entonces, a partir de ahí, ni dudé en venir. ¿Por qué? Porque me dedico a esto. No hice ningún juramento con nadie. Me dedico a esto, a la profesión. Así que voy a dar todo lo que tenga mi alcance; lo voy a dar a favor de Chile", argumentó.