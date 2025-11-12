Se revela la emotiva arenga de Pedro Gallese a la selección peruana previo al empate 1-1 ante Rusia

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana rescató un empate 1-1 ante Rusia, en lo que fue el segundo partido de la era de Manuel Barreto, en el que las críticas cayeron sobre el arquero Pedro Gallese tras comter un blooper para el gol de la escuadra europea, pero Álex Valera anotó la igualdad desde lejos.

Ahora, tras el cotejo, la Bicolor reveló lo que fueron las palabras del exgolero de Orlando City que expresó a sus compañeros previo a afrontar este amistoso por fecha FIFA de noviembre.

La emotiva arenga de Gallese

A través de su cuenta oficial de Instagram, el combinado patrio compartió con la hinchada un video que ha dejado en claro por qué Pedro Gallese continúa siendo uno de los jugadores referentes al igual que en algún momento lo fueron otros como Paolo Guerrero o Jefferson Farfán.

En este clip, se escucha al mundialista con Perú dar una emotiva arenga a sus compañeros de la selección en el que trajo a la memoria cómo atravesó una situación difícil para hacerse de un nombre en el fútbol.

En primer lugar, el 'Pulpo' recordó que en su infancia fue duro ver que "no había nada" en referencia a regalos o comida, pero que siempre tenía la consigna de afirmarle a su madre que iban a salir de dicha situación y que es algo que siempre se lo repite "ante un reto importante".

"Yo creo que acá todos hemos pasado cosas duras, hoy es un reto muy importante, bonito es amistoso sí, pero estamos jugando con el corazón. Hoy día vamos a dar una gran imagen y vamos a dejarlo todo en la cancha. ¡Sí muchachos, vamos!", se oye expresar al arquero.

El blooper de Gallese ante Rusia

Esta tarde Perú disputó un amistoso ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo que quedó igualado 1-1. Sin embargo, el gol ruso fue por un error garrafal en área nacional.

Con la intención de querer salir tocando desde el fondo, Miguel Araujo dio un pase a Pedro Gallese y este al momento de controlar la redonda se le va larga y fue aprovechado por Aleksei Miranchuk quien tocó para que Golovin la mandara a guardar.

Pese a que Pedro Gallese se llevó los reflectores en el empate de de la selección peruana 1-1 ante Rusia, debido a que el gol del equipo rival sucedió por un blooper de él, un video de la Bicolor en Instagram reveló la arenga emotiva que expresó a sus compañeros previo al amistoso. Reflejando la razón por la cual es el arquero dueño del arco peruano.