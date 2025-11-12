Pedro Gallese y su terrible blooper para el 1-0 de Rusia sobre la Selección Peruana en amistoso

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana arrancó de mala manera el amistoso ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo luego del increíble blooper cometido por Pedro Gallese. El guardameta nacional fue responsable directo del primer tanto del elenco local con una acción que sorprendió a toda la hinchas.

Sobre el minuto 17 de la primera parte, el combinado patrio se disponía a ejecutar un saque de meta y esta vez Miguel Araujo se haría cargo. Con la intención de salir jugando, el central de Sporting Cristal tocó hacia el centro para que el 'Pulpo' continúe con la acción.

Sin embargo, el portero nacional no controló de la mejor manera dejando el balón servido a los pies de Aleksei Miranchuk quien tocó para que Golovin defina a placer con el arco totalmente desguarnecido.

¡Gol de Rusia! El equipo local rompe el empate en San Petersburgo. ⚽



⏱ 24' PT | RUS 🇷🇺 [1] - 0 🇵🇪 PER



🖥 003 / 703 HD de Movistar TV#LaCasaDeLaSelección ❤ pic.twitter.com/WSvpNScAyN — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 12, 2025

Pese al error, tanto Miguel Araujo como Renzo Garcés se acercaron hasta el guardameta nacional para darle su apoyo ante tal situación. Sin embargo, la cámara de la transmisión enfocó directamente el rostro del peruano el cual se mostraba completamente desencajado y sin encontrar respuesta por lo que había pasado.

Tras el tanto, el equipo dirigido por Manuel Barreto intentó sacudirse de esta baldazo de agua fría logrando el empate de manera rápida. Sin embargo, el elenco local aprovechó la situación haciéndose dueño de la pelota y también del partido.

Incluso, tuvieron dos oportunidades más para aumentar el marcador, pero esta vez el guardameta de la Bicolor respondió de la mejor manera.

Primer tiempo complicado

Al igual que el amistoso ante Chile, la Selección Peruana no la pasó bien en la primera parte de este amistoso en San Petersburgo. Los jugadores en ataque tuvieron pocas oportunidades para asociarse y generar peligro sobre el arco defendido por Safonov.

Incluso, dos de los jugadores más destacados fueron Erick Noriega y Renzo Garcés, quienes cortaron ataques de mucho peligro casi dentro del área. El central de Alianza Lima fue uno de los futbolistas más agresivos de esta primera parte ya que el equipo de todos solo cometió una infracción, caso totalmente contrario a lo hecho por el local que cortó en 9 oportunidades.

De esta manera, Pedro Gallese cometió un terrible blooper para el 1-0 de Rusia sobre la Selección Peruana en el encuentro amistoso ante Rusia en San Petersburgo. El 'Pulpo' quiso salir jugando, pero perdió el balón dejándolo vivo para la definición de Golovin.