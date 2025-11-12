Con gol de Alex Valera: Perú empató 1-1 ante Rusia en el primer amistoso por fecha FIFA

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana salió bien parado del amistoso internacional ante Rusia tras lograr un empate 1-1 en la ciudad de San Petersburgo. Con gol de Alex Valera, el combinado patrio rescató un resultado positivo a pesar de haber sufrido durante casi todo el primer tiempo.

Dominado en la primera parte

Con las complicaciones para llegar a territorio ruso, Manuel Barreto envió al campo de juego a un once con variantes respecto a lo que fue el encuentro ante Chile en la fecha FIFA de octubre. Esta vez, Adrián Ugarriza se metió en el once inicial como único centrodelantero, mientras que Martín Távara le ganó la pulseada a Jesús Castillo.

Sin embargo, el equipo no logró mostrar su juego y fue dominado durante gran parte de los primeros 45 minutos. Eso sí, los locales no gestaron jugadas claras de gol hasta que Pedro Gallese fue el responsable directo de que se abriera el marcador.

¡Gol de Rusia! El equipo local rompe el empate en San Petersburgo. ⚽



⏱ 24' PT | RUS 🇷🇺 [1] - 0 🇵🇪 PER



🖥 003 / 703 HD de Movistar TV#LaCasaDeLaSelección ❤ pic.twitter.com/WSvpNScAyN — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 12, 2025

El experimentado guardameta nacional quiso salir jugando con sus centrales, pero controló mal la pelota dejando a merced el arco por lo que Golovin convirtió a placer. A partir de ahí, los locales dominaron aún más las acciones, mientras que los peruanos solo corrían detrás de la pelota para intentar recuperarla.

Segundo tiempo de recuperación

Para la segunda parte, Barreto envió al campo de juego a Kenji Cabrera en reemplazo de Martín Távara. Y aunque la predisposición del equipo de todos fue distinta, el trámite del encuentro no cambió como se esperaba.

Fue recién cuando ingresaron Kevin Quevedo Yordy Reyna y Alex Valera cuando el combinado nacional salió de la presión y comenzó a llevar peligro sobre el arco ruso. Justamente, el delantero de Universitario fue quien le dio el empate final la Bicolor con un remate desde fuera del área sobre los minutos finales.

¡GOOOLAZO PERUANO EN SAN PETERSBURGO! Alex Valera apareció en el momento justo para marcar el tanto del empate ante Rusia. ⚽



⏱ 40' ST | RUS 🇷🇺 1 - [1] 🇵🇪 PER



🖥 003 / 703 HD de Movistar TV#LaCasaDeLaSelección ❤ pic.twitter.com/JbjDa4pcM7 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 12, 2025

Incluso, el guardameta local tuvo clara responsabilidad en la anotación peruana ya que quiso robar algunos metros antes del disparo por lo que no tuvo tiempo de reaccionar para evitar la caída de su arco.

Ahora, el combinado patrio deberá meterse de lleno en lo que será el segundo amistoso de esta fecha FIFA donde se medirá ante Chile también en suelo ruso.

De esta manera, la Selección Peruana empató 1-1 ante Rusia en el encuentro jugado en la ciudad de San Petersburgo. Alex Valera fue el encargado de convertir la igualdad durante los minutos finales del partido con un potente remate desde fuera del área.