¡No va más! Sekou Gassama no continuará en Universitario: "Apenas termine el Apertura"

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un día después de la derrota de Universitario por 2 a 0 ante Coquimbo Unido, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, se ha conocido que el delantero Sekou Gassama no continuará en el club merengue tras finalizarse el Torneo Apertura.

La 'Pantera' Gassama no seguirá en la 'U'

A inicios de la presente temporada el fichaje de Sekou Gassama en Universitario generaba alta expectativa tanto en el club como en los hinchas, pero a su vez un aspecto considerable era que no venía teniendo actividad física por varios meses, por lo que su desempeño en el terreno de juego era 'una moneda al aire'.

Ello se reflejó en la demora en disputar los partidos del campeonato local y en estar físicamente a la par de sus compañeros. Recordemos que le costó culminar un partido entero en el cuadro de Ate y fue llevado de a pocos por el entrenador Javier Rabanal, pero no terminó por consolidarse

Si bien hace una semana dijo presente ante Alianza Lima y demostró moverse bien en área rival, la gota que derramó el vaso parece ser que ocurrió anoche cuando arrancó de titular ante Coquimbo Unidos, en un compromiso válido por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En el transcurso del cotejo no logró marca la diferencia siendo su rendimiento el centro de críticas hasta tal punto de recibir pifias cuando fue cambiado. Un día después de ello, el periodista de L1 Max, Gustavo Peralta, ha revelado que el atacante no continuará en la 'U' y dirá adiós al club al finalizar el Torneo Apertura.

"En la 'U' están esperando que termine el Apertura para decidir qué hacer con Gassama y si no da la talla ya tienen opciones para definir de reemplazarlo al final del Apertura. No es que lo van a sacar mañana mismo (...) hay un convencimiento contundente de que no va a continuar apenas termine el Apertura", reveló el hombre de prensa.

Información de Universitario de Deportes sobre Sekou Gassama y el jugador extranjero que quiere el cuadro crema para el Clausura. pic.twitter.com/v3gajX7490 — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) April 15, 2026

¿Quién llegaría en reemplazo de Gassama?

Además, Peralta adelantó, desde su apreciación, que en tienda crema no cuentan dos opciones que son candidatos para reemplazar a Sekou Gassama, sino con una.

Al respecto, explicó que sería un atacante que juega en Sudamérica, que si bien tiene contrato, el conjunto de Ate tendrá "que poner plata" y subrayó que podría haber negociación en las próximas semanas.

Pese a generar expectaivas, en el inicio de la temporada tras confirmarse su fichaje en Universitario, el periodista Gustavo Peralta, en la reciente edición del programa 'Linkeados' confirmó que el delantero Sekou Gassama no continuará en el club merengue al finalizar el Torneo Apertura.