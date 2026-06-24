Paolo Guerrero presente en el Mundial 2026: Hinchas brasileños recuerdan con afecto al delantero peruano

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 no solo regala emociones dentro de la cancha, también fuera de estas y que refuerzan la memoria colectiva del fútbol. En Times Square, Nueva York, y diversos puntos de Estados Unidos, grupos de hinchas brasileños sorprendieron a peruanos y turistas al rendir homenaje a Paolo Guerrero, uno de los máximos referentes del balompié sudamericano.

El recuerdo brasileño

Los seguidores de Brasil entrevistados por diversos medios peruanos destacaron la admiración que sienten por Guerrero, a quien consideran un jugador histórico. Lo más llamativo fue que, pese a la rivalidad futbolística, expresaron respeto y cariño hacia el delantero, recordando su paso por el Corinthians.

En el club paulista, Guerrero se convirtió en ídolo tras anotar el gol que dio el título del Mundial de Clubes 2012 frente al Chelsea, un tanto que aún es celebrado por la hinchada como uno de los momentos más gloriosos de su historia.

Ese gol no solo consolidó a Guerrero como figura internacional, sino que también reforzó la conexión emocional con los hinchas brasileños, quienes lo recuerdan como un delantero aguerrido, decisivo y capaz de marcar en instancias cruciales.

🎙️Hincha brasileño de Corinthians: "Paolo Guerrero es el salvador de nuestro mundial"



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El homenaje espontáneo fue celebrado en redes sociales por usuarios peruanos, quienes resaltaron que el cariño hacia Guerrero trasciende fronteras. Muchos interpretaron la escena como una muestra del legado que el "Depredador" ha construido en el continente y de la admiración que despierta incluso en países tradicionalmente rivales.

La escena también generó comentarios de nostalgia entre hinchas del Corinthians, que recordaron cómo Guerrero fue pieza clave en la conquista internacional y cómo su entrega en la cancha lo convirtió en referente del club.

El homenaje de hinchas brasileños a Paolo Guerrero en el Mundial 2026 confirma que su figura sigue siendo respetada más allá de Perú. Su gol histórico con Corinthians y su liderazgo con la selección peruana lo convirtieron en un referente continental.

Que aficionados de Brasil lo evoquen con cariño y celebren con música peruana es una prueba de que el "Depredador" dejó una huella imborrable en la memoria futbolística de Sudamérica.

Más allá de la anécdota viral, el episodio refleja cómo el fútbol puede unir culturas y generar momentos de fraternidad en medio de la competencia mundialista. Guerrero, a sus 42 años, ya no está en la cancha, pero su legado sigue vivo en la voz de quienes lo recuerdan con respeto y alegría.