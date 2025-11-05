¡Costos astronómicos! Filtran los posibles PRECIOS de la nueva camiseta de la selección peruana

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La nueva camiseta de la selección peruana fue revelada oficialmente este miércoles 5 de noviembre, que serán estrenadas en los amistosos ante Rusia y Chile de este mes. En ese contexto, se filtró en redes los que serían los posibles precios de las distintas versiones de la elástica 'blanquirroja', con precios astronómicos.

Tres opciones para los hinchas

Según el periodista Gian Franco Zelaya, los tres modelos que estarán disponibles para los hinchas será una versión premium, una regular y otra versión para menores. Su valor en dólares superaría los 50 dólares en su versión infantil y cerca de los $ 200 para la más cara, pudiendo ser adquiridas en línea.

"Se revelan los precios de la nueva camiseta de local de la selección peruana hecha por Adidas: Adulto Authentic: 150 dólares Adulto Standard: 100 dólares Niño Standard: 80 dólares Disponible mañana desde las 4 AM en la web de la marca ¿Romperán el chanchito?", publicó el comunicador en X.

Como se recuerda, el nuevo diseño se conoció en horas de la mañana, luego de que se haya filtrado en redes en los últimos días. Esta elástica cuenta con una franja atípica, con el escudo al medio de la misma. Para una mejor comodidad de los usuarios, la marca alemana ha puesto en el mercado la versión jugador e hincha.

Camiseta se estrenará en amistosos en Rusia

La selección peruana tiene programado dos partidos amistosos para este mes, que se llevarán a cabo en suelo ruso. El primero será ante el combinado local, mientras que el segundo frente a Chile. Estos compromisos también serían los últimos de Manuel Barreto en el cargo, designado por la FPF de manera interina.

El primer duelo se realizará en el Gazprom Arena de San Petersburgo el miércoles 12 (12.00 pm hora peruana) y el segundo ante la 'roja' seis días después en el estadio Fisht de Sochi a las 11.00 am. Cabe precisar que será la primera vez que Perú se mida con el combinado euroasiático.

Se espera que en la próximas horas el entrenador provisional de la 'blanquirroja' dé a conocer la lista de convocados para estos dos encuentros. Una de las novedades sería Jairo Vélez, quien se naturalizó el año pasado y está apto para ser llamado.

Tras la presentación de la nueva camiseta de la selección peruana, los hinchas están expectantes para adquirir los nuevos diseños. En redes si filtraron los precios con costos astronómicos, pese a que la 'blanquirroja' no clasificó al próximo Mundial.