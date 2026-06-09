Javier Rabanal vuelve al fútbol peruano: Club de la Liga 1 confirmó su contratación tras su paso por la 'U'

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En cuestión de semanas, Javier Rabanal confirmó su regreso al fútbol peruano luego de su mal recuerdo en Universitario de donde fue despedido por malos resultados. El español llegó a inicio de temporada al elenco crema con la finalidad de conseguir el ansiado tetracampeonato y mejorar la participación del club a nivel internacional.

Lamentablemente para el español, las cosas no salieron como se esperaba ya que en el Torneo Apertura quedó lejos del primer lugar de la tabla de posiciones y en la Copa Libertadores no pudo pasar de ronda. A eso se le suma los refuerzos que llegaron bajo su aprobación los cuales no cumplieron las expectativas de la administración y los hinchas.

Javier Rabanal es nuevo DT de Cusco FC

Pese a todas estas adversidades, Javier Rabanal tendrá una nueva oportunidad en el fútbol peruano tras ser confirmado como nuevo director técnico de Cusco FC. El español llega al elenco cusqueño en reemplazo de Alejandro Orfila quien fue cesado horas antes a través de un comunicado.

Ahora, el elenco imperial le deseó lo mejor al estratega de 47 años que ya sabe lo que es dirigir equipos de altura por su paso en Independiente del Valle donde incluso fue campeón del fútbol ecuatoriano.

"¡Allin kachun hamusqaykimanta, Profe! Le damos la bienvenida a Javier Rabanal, nuevo director técnico de Cusco FC. Trabajo, convicción y un mismo objetivo: seguir creciendo juntos", indicó el club cusqueño.

¡Allin kachun hamusqaykimanta, Profe! 🟡⚫

Le damos la bienvenida a Javier Rabanal 🇪🇸, nuevo director técnico de Cusco FC.

Trabajo, convicción y un mismo objetivo: seguir creciendo juntos. 💛#SomosCusco pic.twitter.com/5nz0bfbLjC — Cusco FC (@CuscoFC_2009) June 9, 2026

Cusco FC y su mala campaña en Copa Libertadores

Al igual que Universitario, Cusco FC disputaba la Copa Libertadores en esta temporada gracias a su buen 2025 donde estuvo cerca del título de la Liga 1. Sin embargo, el debut de los cusqueños a nivel internacional no salió de la mejor manera ya que solo pudieron conseguir 1 solo punto de 18 posibles.

Eso sí, los imperiales cayeron en un grupo más que complicado junto a Flamengo, Estudiantes de la Plata y Deportivo Independiente de Medellín. A eso se le suma que a lo largo del torneo tuvo que lidiar con errores arbitrales que lo perjudicaron más de la cuenta.

Una muestra de ello se dio en su primer encuentro en el Estadio Garcilaso de la Vega ante el 'Mengao' donde le anularon un gol por una dudosa posición adelantada y el ecuatoriano Gonzalo Plata no vio la roja a pesar de un duro pisotón contra Facundo Callejo.

En resumen, Javier Rabanal confirmó su vuelta al fútbol peruano tras ser anunciado como nuevo entrenador de Cusco FC por el resto de la temporada.