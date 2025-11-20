Mundial 2026: Así quedó el repechaje intercontinental que intentará llevar a Bolivia a la competición tras 32 años

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Los últimos pasos para llegar al torneo por excelencia a nivel mundial. En un sorteo celebrado este jueves 20 de noviembre en la sede de la FIFA en Suiza, quedaron definidos los emparejamientos del repechaje intercontinental de cinco confederaciones de fútbol, así como el de la UEFA.

Es importante mencionar que, las semifinales se disputarán el 26 de marzo próximo, mientras que la gran final y definitiva para acceder al Mundial FIFA 2026 se llevarán a cabo cinco días después para, de esta manera, completar las 48 selecciones que intentarán llegar a la máxima gloria en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cómo será el camino del representante de la CONMEBOL?

El repechaje intercontinental suma los representantes de CONMEBOL, CONCACAF, África, Asia y Oceanía. El torneo que reúne a Bolivia, Jamaica, Surinam, República Democrática del Congo, Irak y Nueva Caledonia, les permitirán enfrentarse entre sí para llegar una final y solamente dos equipos podrán viajar al mundial norteamericano.

En ese sentido, Nueva Caledonia recibirá a Jamaica y el ganador enfrentará a República Democrática del Congo por estar mejor ubicada en el ranking FIFA. Por su parte, Bolivia hará lo propio contra Surinam, vencedor jugará contra Irak.

Vale mencionar que, las dos finales se disputarán en México, país que le asienta bien al cuadro del altiplano por estar ubicado geográficamente en la zona más alta del continente sudamericano.

Repechaje europeo

El repechaje de la UEFA incluye a 16 equipos: los 12 segundos de la fase de grupos, más los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la Nations League de la UEFA que no quedaron entre los dos primeros en la clasificación para la Copa FIFA.

Los equipos se dividirán en cuatro bombos según la clasificación FIFA, y los ganadores de grupo de la Nations League se ubicarán en el Bombo 4. Cada grupo participará en cuatro rondas, cada una con cuatro equipos, que disputarán una semifinal a partido único y una final por un puesto en la justa mundialista.

Repechaje europeo para la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/1pZnvQgAHG — Gastón Edul (@gastonedul) November 20, 2025

En ese sentido, los partidos han quedado establecidos de la siguiente manera: Italia e Irlanda del Norte jugarán una llave y el ganador en semifinales enfrentará a Gales y Bosnia Herzegovina. Por el otro lado de la llave van Ucrania con Suecia y Polonia con Albania.

Del otro extremo están las selecciones de Turquía y Rumanía, el que resulte ganador jugará con el que triunfe en la llave de Eslovaquia con Kosovo. Dinamarca hará lo propio con Macedonia del Norte y Eslovaquia con Irlanda.