¡Volvemos a casa! FC Barcelona confirma su regreso al espectacular Camp Nou para este fin de semana

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Tornem a casa! o ¡Volvemos a casa! Con estas palabra en catalán, el FC Barcelona confirmó su retorno a su estadio tras casi 30 meses. El espectacular Spotify Camp Nou recibirá a Lamine Yamal y compañía a partir de este fin semana, cuando reciban al Athletic Club por la fecha 13 de LaLiga.

Como se recuerda, el último partido de los azulgranas en su cancha fue el pasado 28 de mayo de 2023, cuando el entonces equipo dirigido por Xavi Hernández venció por 3 a 0 al Mallorca. Un dato no menor, es que su sucesor, Hansi Flick, también debutará en el remodelado recinto deportivo.

𝗧𝗢𝗥𝗡𝗘𝗠 𝗔 𝗖𝗔𝗦𝗔 🏟️



Un día histórico merece vestirse de gala. Venid con la camiseta del Barça y vuestras bufandas para dar calor desde la grada 👕🧣 pic.twitter.com/G27cngrUHb — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 19, 2025

Capacidad limitada

Si bien es cierto que hace 48 horas habían dado el "primer anuncio", las redes sociales oficiales del club "reconfirmaron", este miércoles 19 de noviembre, el retorno de los culés a su estadio con capacidad para 105 000 seguidores; sin embargo, hasta el cierre de la actual temporada liguera, tan solo podrán ingresar 45 401 asistentes.

Tras obtener todas las condiciones operativas, de seguridad y de confort para sus socios y aficionados, la institución logró la autorización correspondiente de las fases "1A" y "1B", quedando pendiente la etapa "1C", la que actualmente comprende a la ejecución de la tribuna Gol Norte.

En declaraciones para la Cadena Ser, la vicepresidenta de la entidad, Elena Fort, mencionó para que la siguiente temporada esperan tener todo "ok" para habilitar el aforo completo. Además, se mostró confiada que no volverán a mudarse; no obstante, si los avances de las obras lo ameritan, no tendrán reparo en hacer de local nuevamente en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Es importante mencionar que, el pase al Spotify Camp Nou no solo incluye los partidos correspondientes a la Liga EA Sports, también se disputarán los de la Copa del Rey y de la UEFA Champions League.

Visita de lujo

Quien visitó la semana al estadio que fuera "su casa" fue nada más y nada menos que Lionel Messi. El astro argentino e ídolo del Barcelona, aprovechó su estadía en España para conocer el Spotify Camp Nou y dejar a entrever su deseo de "despedirse como jugador" del club que lo vio nacer a nivel mundial.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...", indicó en Instagram.

No obstante, su relación con la institución por ahora no es la mejor, puesto que, su visita fue sin previo aviso a la Junta Directiva del Barcelona, ya que, su ingreso fue por interno de los agentes de seguridad que custodian el recinto.

Un grande de Europa y de todo el mundo vuelve a su casa para la felicidad de sus millones de hinchas. El FC Barcelona estrenará este sábado su estadio, ante la sombra de la visita de Messi y el debut de por lo menos ocho jugadores de la actual plantilla, más su entrenador.