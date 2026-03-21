Fuerte granizada y lluvias causan daños en colegio y campos de cultivo: Pobladores exigen atención de autoridades

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una intensa granizada provocó serios daños en una infraestructura educativa en la región de Ayacucho. A esto se le sumaron lluvias torrenciales, las cuales afectaron gravemente los campos de cultivos de los pobladores de los diversos distritos.

Cerco de la institución colapsó

De acuerdo a lo informado por medios locales, este fenómeno se presentó en durante prolongadas horas del último viernes 20 de marzo, exactamente en el distrito de Andrés Avelino Cáceres, provincia de Huamanga. Pobladores se vieron seriamente afectados ante este hecho.

Es así que, según reportaron, el cerco perimétrico de la Institución Educativa José Abel Alfaro Pacheco colapsó producto de la intensidad de las precipitaciones. Según precisaron, el muro del colegio cedió repentinamente y dejó expuesto parte del plantel, lo que puede poner en riesgo la seguridad e integridad de los propios estudiantes.

Cabe mencionar que, si bien no se reportaron personas heridas, sí hubieron daños materiales considerables, como en el caso de dicho colegio. Al respecto, los padres de familia y vecinos de la zona no dudaron en expresar su preocupación por lo ocurrido.

Realizan llamado hacia las autoridades

En esa línea, hicieron un llamado a las autoridades tanto locales como regionales, con la finalidad de que prontamente, se intervenga y brinden la atención correspondiente. Asimismo, piden que se evalúen los daños y se ejecuten trabajos de reconstrucción del colegio, en el más breve plazo, debido a que la integridad de los menores se ve expuesta, así como su educación, la cual podría verse afectada también.

Además, los pobladores exigieron que se realicen las inspecciones preventivas en otros centros educativos debido al riesgo de posibles colapsos ante las fuertes lluvias que se vienen reportando en dicha zona, en el marco de la llegada del fenómeno El Niño.

Campos de cultivos dañados

Por otro lado, en el distrito de Chilcas, provincia de La Mar, la situación es más crítica, en el ámbito agrícola; ello debido a que lluvias y granizada causaron daños en los cultivos de maíz, papa, haba y quinua. Asimismo, las viviendas y carreteras de la zona se han visto afectadas debido a deslizamientos de tierra.

A raíz de todo lo mencionado, la municipalidad distrital, a través del área de Defensa Civil, habría informado que ya se realizaron los reportes de emergencia al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Ayacucho, por lo que se espera una pronta atención.

Es así como, pobladores de la provincia de Huamanga (Ayacucho) exigen a las autoridades que les brinden ayuda ante los daños generados por una fuerte granizada e intensas precipitaciones durante los últimos días.