Sintió el rigor

Universitario sufre su primera baja: Fichaje se lesionó en pretemporada y es duda para inicio de la Liga1

A poco de la Noche Crema y el inicio de la Liga1, Universitario ha sufrido una baja durante la pretemporada. El afectado es un reciente fichaje que sufrió un golpe en uno de sus hombros.

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 15/01/2026

La pretemporada de Universitario continúa en Campomar y la exigencia ha provocado la primera baja en el plantel. Uno de los refuerzos que llegó para el 2026 ha sufrido una lesión que lo obligará a ausentarse en las próximas semanas y pone en riesgo su presencia para el arranque de la Liga 1 a finales de mes.

¿De qué jugador se trata?

Según el periodista Carlos Univazo, el futbolista afectado es Héctor Fértoli, el extremo que llegó a préstamo para esta campaña procedente de Racing Club de Avellaneda. Durante una de las prácticas, el argentino sufrió un golpe en un hombro que le obligó a dejar la sesión y que tardaría algunas semanas en recuperarse.

El tiempo que le tomaría recuperarse al 'rayo' es de dos o tres semanas, de acuerdo a la comunicadora Andrea Closa. Esto le hará perderse el próximo amistoso con Sport Boys, ante la 'U' de Chile por la Noche Crema y quizás esté de vuelta para el debut de los cremas en el Torneo Apertura frente a ADT de Tarma como local.

Cabe precisar que el volante de 31 años ha firmado por todo el 2026, aunque existe una cláusula que le permitiría al equipo de Ate comprar su pase. De acuerdo al portal especializado en fichajes Transfermarkt, el valor actual de su ficha es de 400 mil dólares, siendo 2.75 el más alto que alcanzó cuando jugaba para San Lorenzo de Almagro en 2019.

Es preciso señalar que por el momento, Fértoli será la segunda ausencia en las prácticas que dirige Javier Rabanal, debido a que el delantero hispano-senegalés Sekou Gassama aún no llega al Perú. Se espera que el atacante de 30 años arribe a la capital el 20 de este mes, cuatro días antes de la presentación del equipo.

Amistosos de Universitario

La agenda crema tiene a Sport Boys como su próximo rival el sábado 17 de este mes y luego vendrá la esperada Noche Crema siete días después. Ante la Universidad de Chile se estrenará el equipo que busca un histórico tetracampeonato y hacer un papel en la Copa Libertadores que supere al curso anterior.

Temas relacionados Héctor Fértoli lesión Liga1 pretemporada Universitario de Deportes

