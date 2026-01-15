Universitario anunció el canal que transmitirá su amistoso ante Sport Boys ¿Dónde podrá verse?

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario disputará su primer amistoso este sábado 17 de marzo ante Sport Boys en el campo principal de Campo Mar. Los cremas jugarán por primera vez bajo las órdenes de Javier Rabanal por lo que hay mucha expectativa de parte de los hinchas.

Otra gran duda de los aficionados era el canal para poder ver este encuentro y no perderse ningún detalle de su equipo. Eso quedó despejado luego que el propio club lo anunciara a través de sus redes sociales.

Anuncian canal para ver el U vs. Sport Boys

En las últimas horas, Universitario indicó que este encuentro podrá verse por todos sus seguidores a través del canal de YouTube de la institución. Eso sí, solo podrán acceder a este contenido los que estén suscritos al paquete premium del mismo.

Para ello, los fans cremas deberán ingresar a este portal, darle clik en unirse y luego hacer el pago de 15 soles lo que le da acceso al mismo durante todo un mes.

"Este sábado 17, el tricampeón vuelve a las canchas y tú podrás verlo a través de nuestra señal oficial de YouTube. Hazte miembro del canal y acompaña al único grande en su primer amistoso del 2026", indicó la 'U'.

Freddy Ames le respondió con todo a Álvaro Barco

Este último miércoles 14 de enero, el integrante del directorio de la Federación Peruana de Fútbol, Freddy Ames, visitó los estudios de Exitosa para conversar de diferentes detalles referentes al torneo local.

El directivo fue consultado sobre los comentarios vertidos por Álvaro Barco días atrás el cual calificó de cadáver la Liga 1. Ames no solo respondió esta frase, sino que recomendó al director deportivo crema no escupir al cielo ya que la competición le ha dado millones de ingresos económicos en los últimos años.

"Le digo al señor Álvaro Barco que no escupa al cielo, porque está escupiendo a su propio club. [La Liga 1] no es un cadáver. ¿Sabe cuánto ha generado de ingresos económicos la Liga 1 solamente? Como nunca en la vida. Todo el sistema ha generado ese dinero, ¿y el sistema por quién ha sido liderado?", indicó.

En resumen, Universitario anunció que transmitirá su amistoso ante Sport Boys, que se jugará el sábado 17 de enero en Campo Mar, a través de su canal de YouTube. Eso sí, el contenido solo podrá ser visto para quienes pertenezcan al paquete premium de la plataforma.