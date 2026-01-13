Figura del Real Madrid saluda contratación de Javier Rabanal como DT de la 'U': "Conozco lo que ha hecho"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Javier Rabanal tiene el complicado reto de reemplazar a Jorge Fossati en la dirección técnica de Universitario tras obtener el segundo tricampeonato de su historia. El estratega español llega con buenos pergaminos bajo el brazo, especialmente luego de ser campeón del fútbol ecuatoriano con Independiente del Valle.

Leyenda de Real Madrid aprueba presencia de Javier Rabanal en la 'U'

Sin embargo, otro grupo de hinchas criticó la llegada del español asegurando que no cuenta con la experiencia suficiente para hacerse cargo de un grande como la 'U'. Ahora, esto fue refutado por una leyenda del Real Madrid que visitó nuestro país en las últimas horas.

Fernando Morientes, otrora delantero que paseó su fútbol por el elenco blanco y otros clubes del mundo como Liverpool, indicó haber seguido de cerca la carrera de Javier Rabanal por lo que ve como positivo que ahora ser el director técnico de Universitario por todo el 2026.

"Sí conozco lo que ha hecho y puedo decir que esa formación que ha tenido en España la está transportando ahora mismo a países importantes como Bolivia (Ecuador), Perú, esa personalidad la tiene. Si ha cogido este proyecto es porque ve posibilidades de sacarle un buen rendimiento. Espero que en el futuro y ojalá ese talento español en la formación podamos ponerlo a la causa del fútbol peruano", indicó a TV Perú.

Universitario contrató a Javier Rabanal como su nuevo entrenador por todo el 2026.

Resalta el estilo formador de los españoles

En esa misma línea, el campeón de la Champions League con Real Madrid, añadió que Rabanal no solo impondrá su filosofía al primer equipo, sino que tratará de impregnar su labor formativa en todo el club.

Según indicó, esta es una características principal de los estrategas españoles lo que los ha llevado a tener un gran éxito en diferentes ligas del mundo.

"Lo bueno de los técnicos españoles es que la formación la tienen, también tienen ese gen competitivo que tenemos en España. Ojalá lo transporte aquí a Perú y que lo haga muy bien. Yo creo que lo bueno que tenemos no solo es talento futbolístico, sino buenos formadores y eso hace que, evidentemente, no todos pueden estar en España y el fútbol europeo. Es bueno que también salgan a latitudes diferentes como el Perú para que pongan ese buen conocimiento que tienen", agregó.

En resumen, Fernando Morientes, leyenda del Real Madrid, resaltó la elección de Javier Rabanal como director técnico en Universitario por su estilo ofensivo y su vocación de formador.