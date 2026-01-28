Barcelona y Al Nassr en negociaciones para llegar a Perú este año: ¿Se enfrentarían a Alianza o Universitario?

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Se viene un año que puede ser histórico para el fútbol peruano. El CEO de Sound Music Entertainment, Andre Prada Whiltimbury, confirmó que Barcelona y Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, están en negociaciones para llegar a Perú. La gran incógnita que todos quieren resolver es: ¿se enfrentarán a Alianza Lima o a Universitario de Deportes?

Barcelona cerca de llegar a Lima

En diálogo con el programa Hablemos de Max, Andre Prada Whiltimbury reveló que ya se están afinando las negociaciones con dos clubes históricos para este año: Barcelona y Al Nassr.

✅ EN VIVO ANDRÉ PRADA CEO DE SOUND MUSIC



"Tenemos dos equipos grandes para este año: El Barcelona y el Al Nassr, es una posibilidad como despedida de Guerrero como club o selección"



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/f4480gDrZy#HablemosDeMax pic.twitter.com/y7kwHaNPrw — L1MAX (@L1MAX_) January 27, 2026

"Tenemos dos equipos grandes para este año: uno es Barcelona y el otro quiero y estoy negociando con Al Nassr. Tengo buena relación con la 'U' y con Alianza, pero estoy tomando una decisión con el club", reveló el empresario.

Además, señaló que está en negociaciones con otros equipos importantes a nivel internacional. "También estamos en conversaciones con PSG, Al Nassr y Real Madrid", añadió el CEO de Sound Music Entertainment.

Respecto a los enfrentamientos, Prada Whiltimbury adelantó que se está definiendo dónde se jugarían los partidos: "Ya estoy tomando una decisión sobre el club rival de Barcelona. En esta semana tengo una visita al club para definirlo. Todavía no hay nada confirmado, pero la inclinación está bastante avanzada".

Al Nassr se enfrentaría a la selección peruana

Sobre el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, el empresario deslizó que su posible enfrentamiento sería contra la selección peruana, con la opción de que los partidos coincidan con eventos especiales, como la despedida de Paolo Guerrero. "Nuestro nueve es un crack y esto sería un espectáculo total", señaló.

Partidos son un impulso para el fútbol peruano

Prada Whiltimbury aseguró que el objetivo de traer estos partidos no es solo espectáculo, sino también elevar el nivel del fútbol local.

"Perú es un país que consume mucho deporte, y competir con clubes de la magnitud de Inter Miami, Barcelona o Al Nassr mejora el nivel, la exposición y puede abrir puertas para nuestros futbolistas al extranjero", concluyó el CEO de Sound Music Entertainment.

Así, Barcelona y Al Nassr están muy cerca de confirmar su llegada a Perú este año. La gran duda que corre por todos lados es contra quién se enfrentarían: ¿Alianza Lima o Universitario? Todavía no hay detalles claros sobre fechas, sedes ni rivales, pero lo que sí es seguro es que estos partidos prometen ser un espectáculo inolvidable para el fútbol peruano.