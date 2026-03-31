Universitario vs Alianza Lima: Ministerio del Interior aprobó medidas de seguridad y el ingreso de 59 mil hinchas

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El ansiado clásico de este sábado 4 de abril, que se jugará en el Estadio Monumental y que traerá a 59 mil espectadores que podrán ingresar con banderolas e instrumentos permitidos, esto tras la aprobación del Ministerio del Interior.

La aprobación del Mininter confirma que este evento contará con las conficiones de seguridad para poder desarrollarse con las tribunas llenas de hinchas. La medida también habilita elementos tradicionales de aliento, lo que marca una diferencia frente a otros partidos con restricciones más estrictas.

El Ministerio del Interior aprobó las garantías para el clásico. Se permiten 59 mil espectadores en el estadio Monumental. Además, se permite el ingreso de banderolas e instrumentos. pic.twitter.com/skjUSmfgwB — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) March 31, 2026

Aforo y condiciones para los hinchas

La autorización establece que hasta 59 mil personas podrán ingresar al estadio, logrando ocupar todas las tribunas habilitadas. Esto llegaría a seguir una evaluación previa de seguridad, rutas de acceso, así como también controlar a las multitudes durante un partido considerado de alto riesgo.

El Ministerio del Interior aprobó las "garantías respectivas" para tener un correcto desarrollo del encuentro, esto incluiría una coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes resguardarían tanto el interior como los exteriores del establecimiento deportivo.

Asimismo, se permitirá el ingreso de banderolas e instrumentos musicales, como parte de la tradición deportiva del hincha, y que forman parte del espectáculo en las tribunas. Estas condiciones buscan ordenar el ingreso de hinchas sin eliminar expresiones habituales de las barras.

Seguridad y control en el Estadio Monumental

El operativo contempla presencia policial en puntos estratégicos y controles en accesos principales. La finalidad es garantizar el flujo ordenado de asistentes antes, durante y después del partido.

Según la cartera del Interior, estas medidas forman parte de un plan de seguridad que se activa en eventos masivos y partidos de alta convocatoria. La coordinación con organizadores permite definir zonas seguras, filtros de ingreso y protocolos ante emergencias.

El clásico se desarrollará en el Estadio Monumental, uno de los recintos con mayor capacidad del país, lo que exige una planificación detallada para evitar incidentes. En ese sentido, la autorización busca equilibrar el espectáculo deportivo con condiciones de control.

La decisión de permitir banderolas e instrumentos también implica la supervisión constante para evitar excesos o el ingreso de objetos no autorizados. La presencia de efectivos y personal de seguridad privada será clave en este proceso.

Con la aprobación del Ministerio del Interior, el clásico en el Estadio Monumental se jugará con 59 mil espectadores, garantías de seguridad y permiso de banderolas e instrumentos, condiciones que marcarán el desarrollo del evento este 4 de abril.