Universitario vs Alianza Lima: Estos tres jugadores podrían quedar fuera del clásico

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Se acerca el partido más esperado del Torneo Apertura 2026! Universitario recibirá a Alianza Lima en el Monumental. Pero la tranquilidad de los hinchas blanquiazules se ve amenazada, ya que tres jugadores del plantel íntimo podrían perderse el clásico.

Alianza Lima entre dudas y esperanzas

La previa del clásico no solo se vive con nerviosismo por la rivalidad histórica, sino también por la incertidumbre en el plantel de Alianza Lima. Según informó Ana Lucía Rodríguez en su programa Hablemos de Max, los futbolistas en cuestión son Renzo Garcés, Fernando Gaibor y Esteban Pavez.

El jugador chileno Esteban Pavez es, por ahora, el más comprometido para jugar. Está en sesiones de terapia debido a un desgarro que prácticamente lo deja fuera del clásico. El club incluso emitió un comunicado oficial advirtiendo que su participación en el partido del sábado es casi imposible.

Por otro lado, Fernando Gaibor y Renzo Garcés mantienen entrenamientos diferenciados. Aunque se esfuerzan por ponerse a punto, su presencia no está garantizada.

"Se les esperará hasta el final para ver si llegan al partido. Es complicado, pero no descartaría a ninguno de los dos", comentó Ana Lucía Rodríguez.

Universitario de Deportes vs Alianza Lima

El clásico se juega el sábado 4 de abril a las 20:00 en el Monumental, por la fecha 9 del Apertura 2026. La 'U' llega con todo su equipo completo, mientras que Alianza Lima tiene que ver cómo le hace el pare al rival sin tres de sus figuras importantes.

L1 Max tendrá la transmisión exclusiva del clásico de la Liga 1 2026. El partido se podrá ver en vivo a través de canales disponibles en Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, y también contará con acceso en streaming mediante la aplicación Liga 1 Play, para que los hinchas no se pierdan ni un minuto del duelo.

¿Cómo llegan Universitario y Alianza Lima?

La 'U' aprovechó el parón por fecha FIFA para sumar minutos de juego. El equipo 'crema' disputó un amistoso a puertas cerradas frente a LDU de Quito en el estadio Monumental, logrando imponerse por 2-1 y afinando detalles de cara al clásico ante Alianza Lima.

En tanto, Alianza Lima aprovechó la semana para afinar detalles y preparar el clásico. El equipo de Pablo Guede no juega un partido oficial desde el sábado 21 de marzo, cuando se impuso 2-0 a Juan Pablo II en Matute, gracias a un doblete de Eryc Castillo.

Con el clásico entre Universitario y Alianza Lima a la vuelta de la esquina, el futuro de Renzo Garcés, Fernando Gaibor y Esteban Pavez sigue siendo incierto. La participación de los tres jugadores podría cambiar hasta último momento.