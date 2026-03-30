Hernán Barcos confesó que participó en la venta de un exjugador de Alianza Lima al extranjero

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En una reciente edición de Enfocados, Hernán Barcos sorprendió a todos al confesar que tuvo un rol clave en la venta de un ex jugador de Alianza Lima al extranjero. Durante la entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el 'Pirata' detalló cómo recomendó Erick Noriega al Gremio de Brasil.

Barcos recomendó a Erick Noriega al Gremio

Hernán Barcos contó que el gerente deportivo del Gremio siempre le consulta sobre jugadores peruanos. Por ello, cuando el 'Pirata' vio el talento de Erick Noriega, no dudó en mencionarlo.

"Noriega, ustedes saben que yo estoy metido en el fútbol... El gerente deportivo de Gremio siempre me consulta sobre jugadores: 'Fíjate si hay algún peruano'. Y yo le dije: 'Míralo a Noriega'", relató el 'Pirata'.

Durante un partido de Copa Sudamericana entre Gremio y Atlético Grau, Hernán Barcos insistió con el gerente sobre las habilidades del jugador. Dos meses después, la respuesta fue positiva: "Hernán, lo quiero a Noriega", le comunicaron, sellando la intención del club brasileño de ficharlo.

Barcos cerró fichaje de Noriega en 48 horas

Tras la confirmación, Hernán Barcos se encargó de contactar directamente al representante de Erick Noriega y negociar con Alianza Lima, logrando cerrar la operación en apenas dos días.

"Yo hablo con el empresario de Noriega y le digo: 'Gremio lo quiere a Noriega'. Hablamos con Alianza y se hizo la venta de Noriega en 48 horas", explicó, mostrando cómo su intervención aceleró el fichaje.

Erick Noriega y sus cualidades, según Barcos

El ex Alianza Lima elogió la formación, profesionalismo y versatilidad de Erick Noriega, resaltando que podía desempeñarse en distintas posiciones del campo con gran efectividad.

"Es un jugador diferente. Es un chico educado, formado, profesional. Si jugaba de central, lo hacía bien; si jugaba de seis, lo hacía bien; y si lo tenías que poner de nueve, también lo hacía bien", señaló.

Además, Hernán Barcos aseguró que ve un futuro brillante para el joven futbolista, incluyendo oportunidades en Europa y la selección peruana.

"Yo creo que se va a ir a Europa en cualquier momento. Tiene algunos sondeos de Europa. Para mí, será uno de los líderes de la selección, sin duda", concluyó.

Así, Hernán Barcos confirmó su participación en la venta de Erick Noriega al Gremio. Recordó cómo recomendó al jugador al club brasileño, facilitó la negociación y destacó sus cualidades profesionales, dejando claro su rol clave en este traspaso del fútbol peruano al extranjero.