¿No será en el Nacional? Liga1 confirma estadio del Sporting Cristal vs Universitario por la fecha 4

La Liga1 arranca este viernes 30 de enero y de a pocos se van confirmando los días y horas para los partidos, así como los escenarios donde se disputarán. La fecha 4 ya ha sido programada y el duelo más atractivo será el Sporting Cristal vs Universitario de Deportes, que no se jugará en el Estadio Nacional de Lima.

¿Dónde se jugará el SC vs U?

De acuerdo al programa presentado, este duelo se disputará el sábado 21 de febrero en el estadio Alberto Gallardo del distrito de San Martín de Porres. Esto ha llamado la atención debido a que el cuadro celeste suele ser local ante los cremas o Alianza Lima en el coloso de José Díaz, por temas de capacidad y seguridad.

La programación indica que el cotejo comenzará a las 4.00 de la tarde, la hora límite donde se desarrollan partidos oficiales en este recinto. Esto debido a que no cuenta con iluminación artificial, por lo que se hace imposible que se desarrolle un encuentro ante la ausencia de luz natural.

Aún no ha habido un pronunciamiento oficial de la Liga1 y de Sporting Cristal si el partido se jugará con ambas hinchadas. Cabe precisar que el feudo 'cervecero' no cuenta con la tribuna norte habilitada, por lo que a las hinchadas visitantes se le suele dar una parte de la tribuna oriente.

Esta noticia no sentara bien en el administrador de Universitario, Franco Velazco, que el año pasado se manifestó en contra de jugar este duelo en el Alberto Gallardo. Desde su perspectiva, no ofrece las garantías para albergar un cotejo de tal magnitud y repercusión social.

Antecedentes en el Gallardo

No será la primera vez que celestes y cremas se midan en el recinto sanmartiniano y los antecedentes datan desde la década de los ochenta. En 1985 se enfrentaron por el Torneo Metropolitano, acabando en empate a un gol, siendo el único registro hasta 25 años después.

Entre 2010 y 2011 tuvieron tres cruces en este escenario, debido a que el coloso de José Díaz se encontraba en fase de remodelación y la directiva rimense no quiso llevar el cruce al Callao. Un triunfo merengue y dos empates fueron los últimos resultados que dejaron.

