Federación Senegalesa de Fútbol recurrirá al TAS para hacer respetar la Copa de África ganada en cancha ante Marruecos

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A través de un comunicado, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) anunció que presentará un recurso de apelación contra la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), luego de que le revocara el título de la última Copa de África ganada en enero del 2026, dándosela a Marruecos este martes 17 de marzo.

En una misiva que "rechaza" tajantemente la decisión del tribunal, la FSF señaló que su fallo deja un precedente negativo no solo solamente hacia su selección, también a todo el fútbol de esta parte del mundo.

Van al TAS para hacer respetar el título ganado

A manera de respuesta ante la polémica generada por la destitución del campeonato que les fue obtenido en cancha, desde Senegal anunciaron su drástica respuesta para hacer prevalecer el espíritu deportivo; es decir, elevar el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a la brevedad.

"La Federación Senegalesa de Fútbol rechaza una decisión única, sin precedente e inaceptable, que desacredita al fútbol africano. Para defender sus derechos y los intereses del fútbol senegalés, la Federación interpondrá un recurso de apelación lo antes posible ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausana", señala el comunicado.

Communiqué de la FSF relatif à la notification de la décision rendue le 17 mars 2026 par le Jury d'Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF). 👇 pic.twitter.com/b0xxQsMQWU — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 18, 2026

Cabe señalar que, la decisión fue tomada "en aplicación del artículo 84 del reglamento" de la competición, que sanciona con la eliminación del torneo a un equipo en varios supuestos, entre ellos abandonar el campo "antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro", figura que considera como "perdedor y eliminado de forma definitiva" a la selección infractora.

Respaldo del Gobierno de Senegal

El Gobierno de Senegal se pronunció en la misma línea que la Federación Senegalesa de Fútbol, manifestando su "profunda consternación" por la decisión de la CAF. Las autoridades consideraron que el fallo contradice los principios fundamentales de la ética deportiva y calificaron la medida como "flagrantemente ilegal y profundamente injusta".

Comunicado

En un comunicado, el Gobierno denunció que la decisión de la CAF se basa en una interpretación errónea del reglamento y cuestiona la credibilidad de las instituciones deportivas africanas. Senegal rechazó categóricamente el intento de despojo y solicitó una investigación internacional independiente sobre presunta manipulación e injerencia externa en la CAF.

Las autoridades senegalesas anunciaron que recurrirán a todas las instancias legales, tanto deportivas como extrajudiciales, para "defender los derechos" de la selección nacional; asimismo, reclamaron calma a la ciudadanía.

La polémica decisión que afecta a Senegal cuenta con todo el respaldo de la autoridades del país, esperando que ante el TAS pueda hacer respetar la justicia deportiva lograda hace dos meses.