Caso Cofre: Subcomisión aprueba informe sobre denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Juan José Santiváñez

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe de calificación de la Denuncia Constitucional (DC) 595 contra la expresidenta Dina Boluarte y el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, por la posible comisión del delito de encubrimiento personal por el caso Cofre.

Aprueban informe de DC contra Boluarte y Santiváñez

La subcomisión, presidida por la congresista Lady Camones, evaluó este miércoles 18 de marzo la Denuncia Constitucional 595 contra la expresidenta Dina Boluarte y el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, por un presunto favorecimiento en la fuga de Vladimir Cerrón.

La DC 595 fue formulada por la ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por la posible comisión del delito de encubrimiento personal a favor del líder de Perú Libre. De acuerdo a la investigación parlamentaria, Boluarte habría facilitado la fuga del a través del vehículo presidencial conocido como 'cofre'. Por ello, se le imputa encubrimiento personal agravado.

En el caso del extitular del Mininter, Juan José Santiváñez, personaje fuertemente allegado a la expresidenta, se le atribuye omisión de denuncia agravada, por no haber informado a la autoridad competente pese a tener conocimiento del hecho durante el ejercicio de sus funciones.

Tras la sustentación y debate del informe, los congresistas presentes votaron de la siguiente manera: 8 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones; declarando así procedente la denuncia constitucional.

De acuerdo a lo establecido por el procedimiento legislativo, cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara admisible y procedente una denuncia, el informe de calificación es enviado a la Comisión Permanente del Congreso para su evaluación.

Si es aprobado por este equipo parlamentario, se otorga un plazo de hasta 15 días hábiles para que la subcomisión realice la investigación expuesta y elabore un informe final. Este, puede ser elevado hasta el Pleno del Parlamento para su debate y eventual decisión.

Informe concluye que se cuenta con elementos suficientes

El informe de calificación que ha sido declarado procedente ha sido elaborado por la Secretaria Técnica. Esta concluye en su indagación que existen elementos suficientes para evaluar el caso Cofre en los tipos penales de encubrimiento personal agravado y omisión de denuncia agravada.

Además, se precisa que la denuncia cumple con los requisitos formales y de procedencia establecidos en el Reglamento del Congreso. Con ello, se asegura que el informe sea declarado como procedente.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación de la Denuncia Constitucional contra Dina Boluarte y Juan José Santiváñez por presunto favorecimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, investigación calificada como caso Cofre.