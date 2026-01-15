Secretario general de la OEA sobre misión de observación de las elecciones: "Están para apoyar el proceso democrático"

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Quedan poco menos de 3 meses para que se lleven a cabo las elecciones generales en el Perú donde millones de ciudadanos elegirán a sus autoridades para los próximos 5 años. Por ello, ya se vienen ultimando todos los detalles para que la fiesta de la democracia se realice con total normalidad y garantía.

Misión de la OEA observará realización de elecciones

Por ejemplo, una misión observadora de la Organización de los Estados Americanos estará en el Perú para supervisar que las comicios sean realizados con total transparencia como en anteriores oportunidades.

Así lo dio a conocer el propio secretario general, Albert R. Ramdin, luego de suscribir un acuerdo de "Privilegios e inmunidades de los observadores para las elecciones generales" con el canciller del país, Hugo de Zela.

El emisario internacional dejó en claro que este grupo de trabajo contará con total independencia al momento de realizar sus funciones ya que luego de ello presentarán un informe con todos los detalles de lo que observaron.

"Les puedo decir sin ninguna vacilación que las misiones de observación de la OEA son realmente independientes, independientes de la Secretaría. Ellos presentan su informe y están aquí para apoyar el proceso democrático", indicó.

Las elecciones generales se realizarán el domingo 12 de abril.

Observarán diferentes aspectos

En esa misma línea, el emisario internacional dejó en claro que los integrantes de dicha misión estará conformada por personas altamente capacitadas en distintos aspectos como tecnología, especialmente en el campo de la justicia electoral la cual debe ser aplicada en las próximas elecciones generales.

"La misión estará integrada por expertos de diferentes campos, el campo de tecnología, observación, por supuesto, en el financiamiento de las campañas y la justicia electoral", añadió.

En dicha firma de acuerdo, participaron el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. Según Ramdin, la presencia de estos altos funcionarios marca la confianza que tienen en su labor.

"Estamos seguros de que ello es un reflejo de la confianza que pueden tener tanto las personas como el pueblo peruano en el proceso electoral que se avecina", finalizó.

En resumen, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert R. Ramdin, se pronunció luego de firmar un acuerdo con la Cancillería donde se confirma la presencia de una misión de observación que estará durante la realización de las elecciones generales 2026.