Laura Spoya manda INSÓLITO mensaje para Onelia Molina tras ampay de Mario Irivarren: "Que aprenda a estar sola"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las imágenes difundidas en "Magaly TV La Firme" muestran a Mario Irivarren besando a una joven durante una fiesta en un yate en Argentina. La situación generó reacciones inmediatas en sus compañeros de "La Manada".

La exreina de belleza Laura Spoya rompió su silencio tras el escandaloso ampay de su amigo Mario Irivarren con dos mujeres, pero sus palabras dejaron en shock. Lejos de solidarizarse con el dolor de Onelia Molina, la conductora lanzó un consejo que ha sido calificado de "frío" y "distante" en las redes sociales.

"Me pongo en la posición de Onelia, ya lo he vivido y es complicado. Y como mujer le deseo lo mejor también y deseo que pueda encontrar un camino bonito, que aprenda a estar un poco sola ella, este momento es para ella", comentó Laura Spoya.

Sin embargo, no dejó de lado mostrarle su apoyo a Mario Irivarren, esta postura ha generado debate en redes sociales, donde muchos usuarios esperaban una condena más firme hacia la infidelidad.

"No somos quién para juzgar. Tampoco vamos a crucificar a nadie. A Mario lo queremos un montón, y de acá también le mando saludos a Onelia. Nuestra total solidaridad porque, bueno, es que es chibola. Es un tema bien complicado", agregó.

Mario Irivarren habla por primera vez tras ampay

Hoy, 18 de marzo, antes de que concluyera el programa "La Manada", Mario Irivarren habló al respecto, donde asumió responsabilidad por lo ocurrido. Después de una breve pausa, admitió que no quería dar su versión de los hechos, pero decidió hacerlo para no parecer "un cobarde".

En medio de su descargo, Irivarren no dudó en expresar sus sentimientos más profundos hacia su expareja y resaltó las cualidades de la joven.

"Decirle a Onelia que sin duda alguna es la mejor mujer que he conocido en mi vida y que lamentablemente soy consciente que nunca estuve a la altura. Soy perfectamente consciente que la perdí", afirmó.

Onelia Molina rompe su relación con Mario Irivarren

Horas después del ampay, Onelia Molina publicó un comunicado en Instagram, confirmando que puso fin a su relación con Mario Irivarren.

En su mensaje, la modelo se pronunció sobre los videos difundidos por el programa de Magaly Medina, donde su expareja aparece muy cercano a varias mujeres e incluso besando a una de ellas en dos ocasiones.

Así, Mario Irivarren cerró un capítulo complicado tras el ampay en el yate en Argentina, reconociendo su responsabilidad y dejando claro que perdió a Onelia Molina, a quien calificó como la mejor mujer que ha conocido.

