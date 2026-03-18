PlayStation 3 ya es retro: industria y medios confirman nueva categoría para la clásica consola de Sony

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La PlayStation 3 ha dado un paso que muchos jugadores ya anticipaban: ser reconocida como una consola retro. Lo que antes era solo una percepción de la comunidad gamer, ahora empieza a consolidarse con decisiones dentro de la industria y cobertura en medios especializados.

Según el medio GameStop, una de las mayores cadenas de videojuegos del mundo, la PS3 ha sido incluida oficialmente en su categoría de consolas retro, junto a la Xbox 360 y la Nintendo Wii U. Esta clasificación no solo es simbólica, sino que también forma parte de estrategias comerciales, como programas de intercambio y venta de hardware antiguo.

A Statement from GameStop pic.twitter.com/RpQxZnsrob — GameStop (@gamestop) March 16, 2026

Una generación que ya quedó atrás

El cambio de categoría responde principalmente al paso del tiempo. La PS3 fue lanzada en 2006, lo que significa que han pasado casi 20 años desde su llegada al mercado, un periodo que suele marcar la transición hacia lo retro en el mundo de los videojuegos.

Además, su tecnología ha quedado superada por varias generaciones posteriores. Elementos como los gráficos, el almacenamiento y la conectividad ya no cumplen con los estándares actuales. Esto ha llevado a que la consola sea vista más como un objeto de colección que como un equipo de uso cotidiano.

Según el portal Meristation del diario Diario AS, esta decisión refleja cómo la industria redefine constantemente qué se considera retro, tomando en cuenta tanto la antigüedad como la relevancia tecnológica de cada plataforma.

Del uso cotidiano al coleccionismo

Otro factor clave es el cambio en el comportamiento de los usuarios. Los juegos físicos de PS3 han empezado a ganar valor, y cada vez más personas buscan conservar títulos clásicos o completar colecciones.

Este fenómeno ha impulsado el crecimiento del llamado "retro gaming", donde consolas como la PS3 adquieren un nuevo significado. Ya no se trata solo de jugar, sino de preservar una etapa importante de la historia de los videojuegos.

A esto se suma que muchas funciones en línea han dejado de estar disponibles, lo que refuerza la idea de que la consola ha cerrado su ciclo principal dentro del mercado activo.

En conclusión, la PlayStation 3 ya es considerada retro, tanto por la industria como por los medios y la comunidad. Su antigüedad, el avance tecnológico y el auge del coleccionismo han sido claves para este cambio, consolidando su lugar en la historia del gaming como una consola retro, parte del retro gaming y del mercado de consolas retro.