Universitario suma una baja más en su plantel a pocos días de debutar ante ADT en la Liga 1 2026

De malas. Universitario de Deportes tendrá su primer reto en la Liga 1 2026 ante ADT, con la consigna de empezar bien la temporada debido a que sueñan con alzarse con el tetracampeonato, sin embargo, ha sufrido bajas importantes en la zona defensiva. Esta vez se conoció que Anderson Santamaría no podrá estar presente ante el cuadro tarmeño.

Una baja más en la 'U'

En el programa de YouTube 'Doble Punta' se dio a conocer que el defensa 'crema' oriundo de Huánuco se suma a Williams Riveros (suspensión y nacionalización pendiente) y Matías Di Benedetto (nacionalización pendiente) como el tercer futbolista con el que no podrá contar el entrenador Javier Rabanal.

La razón de la ausencia del seleccionado nacional se debe a que sufrió un desgarro en el aductor, lo que no le permitirá estar presente en el encuentro ante el cuadro tarmeño, este domingo 1 de febrero, en el estadio Monumental.

En tal sentido, la 'U' pierde a tres de sus piezas que juegan en la misma línea por lo que tendrá que parar un bloque defensivo totalmente nuevo que pueda salir airoso ante su rival de turno.

Por tal motivo, se avizora que los defensas que se perfilan como titulares en el debut de la institución merengue en la Liga 1 2026 serían los siguientes: Aldo Corzo, Caín Fara y César Inga, en la habitual línea de tres que conforma el once titular.

De igual manera, desde Ate se espera que Santamaría se recupere lo más pronto posible y poder contar con él quizá en la segunda jornada del torneo local cuando Universitario visite a la ciudad imperial para enfrentar a Cusco FC, aunque también hay otras opciones en defensa como es el caso del juvenil Rafael Guzmán.

Universitario vs. ADT

Universitario de Deportes arranca su camino hacia el tetracampeonato contra ADT este domingo 1 de enero en el estadio Monumental. El conjunto crema viene de golear 3-0 a la 'U' de Chile en lo que fue la 'Noche Crema'. Anteriormente había caído 1-0 ante Sport Boys y derrotado 3-2 en el global a Melgar en partidos de práctica.

En la acera de al frente, ADT cayó en sus dos amistosos de pretemporada obteniendo los siguientes resultdos: 2-1 ante FC Cajamarca y 3-2 ante la Libertad FC en el partido de presentación de su plantel 2026.

Es así que a las ausencias de Williams Riveros y Matías Di Benedetto, ahora se conoció que el defensa Anderson Santamaría tampoco podrá estar a disposición del técnico Javier Rabanalm de cara al partido ante ADT, este domingo 1 de febrero, en el debut de la U en la Liga 1 2026.