Williams Riveros fue captado haciendo polémicos gestos a la hinchada de la 'U' tras derrota ante Alianza Atlético

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario atraviesa por un presente más que complicado luego de la reciente derrota ante Alianza Atlético de Sullana que lo dejó fuera de la pelea por el Torneo Apertura. El elenco crema volvió a mostrar esa pálida imagen que generó la salida de Javier Rabanal de la dirección técnica para que Jorge Araujo asuma como interino.

Williams Riveros y su polémico gesto contra la hinchada de la 'U'

A eso se le suma que la caída ante Coquimbo Unido complicó sus chances de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores y ante Nacional de Uruguay deberán ganar a como de lugar. Sin embargo, la molestia de la hinchada con los jugadores parece no tener solución por estos días y una muestra de ello fue lo ocurrido con Williams Riveros.

El aguerrido defensor paraguayo fue uno de los más señalados por los aficionados en la derrota ante Alianza Atlético tras su craso error que terminó en el segundo gol de la visita. Sin embargo, el central se incomodó con los reclamos de los aficionados por lo que reaccionó de forma inesperada al finalizar el encuentro.

El defensa se marchaba a los camerinos cuando un grupo de barristas merengues en occidente comenzó a lanzarle una serie de improperios recriminándole su rendimiento en el campo de juego. Lejos de ignorar este hecho, el futbolista evidenció su molestia levantando su mano derecha para abrir y cerrar los dedos como diciéndole a la gente que mucho hablaba.

😤🤬 INAUDITO|| Williams Riveros fue uno de los principales responsables en la derrota de #Universitario y ante los reclamos de la hinchada, el paraguayo ex Barcelona SC respondió con este gesto. pic.twitter.com/WR41mLwoTS — Ecuagol (@ECUAGOL) April 28, 2026

Como era de esperarse, este gesto no fue bien recibido en redes sociales por el resto de aficionados quienes lamentaron su comportamiento, más aún luego del nivel mostrado en los últimos encuentros.

Exigen renuncia de Álvaro Barco

Siguiente con la hinchada de Universitario, la Trinchera Norte emitió un comunicado este último lunes 27 de abril donde no solo exigen acciones inmediatas para salir de esta crisis, sino que piden la renuncia de Álvaro Barco como gerente deportivo.

Según indicaron, el directivo es el principal responsable del momento deportivo del club ya que fue el encargado de la confección del plantel y de la llegada de los refuerzos.

"La Trinchera Norte exige la renuncia inmediata de Álvaro Barco al cargo de gerente deportivo. Así como el pueblo crema respaldó su llegada, hoy es la misma hinchada la que demanda su salida por ser el principal responsable del fracaso deportivo en esta primera parte del año", indicaron.

De esta manera, Williams Riveros generó críticas entre los hinchas luego de sus polémicos gestos realizados tras la derrota ante Alianza Atlético.