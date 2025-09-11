Nicki Nicole confirma su relación con Lamine Yamal y pone punto final a los rumores de separación

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nicki Nicole no dejó lugar a dudas y confirmó su relación con Lamine Yamal, poniendo punto final a todos los rumores de separación que circulaban. La cantante argentina se mostró feliz y enamorada, dejando claro que su romance con el futbolista del Barcelona va viento en popa frente a sus seguidores y los medios.

Nicki Nicole brilla en pasarela internacional

Este miércoles 10 de setiembre, Nicki Nicole deslumbró en un evento de moda en Barcelona, donde presentó una nueva colección de ropa de la firma Desigual junto a celebridades como Becky G y Paris Jackson. Entre flashes y cámaras, la artista urbana habló sobre su primer paso en el mundo de la moda.

"Para mí significa todo. Primero, por la invitación de la gente de Desigual. Segundo, porque estoy con estrellas increíbles que admiro muchísimo y que tengo muchas ansías de conocer. Es mi primer paso al mundo de la moda. Así que me hice la modelo", declaró Nicki Nicole en un video compartido por la revista Hola!.

Durante su estadía en la ciudad española, Nicki Nicole también destacó lo feliz que se siente en Barcelona y comentó entre risas que tendrá que aprender catalán para adaptarse al entorno.

Nicki Nicole confirma relación con Yamal

El momento más comentado llegó cuando la cantante respondió preguntas sobre su vida personal. "¿Estás feliz a nivel personal? Te hemos visto muy contenta", le preguntó un periodista. "Estoy muy feliz", contestó ella. Ante la consulta sobre su estado sentimental, Nicki Nicole no dudó: " Sí. Estoy muy enamorada. Muy feliz ".

Hace unos días, el romance quedó confirmado además a través de redes sociales. Lamine Yamal mostró una fotografía romántica de ambos como fondo de pantalla en su celular, mientras Nico Williams grababa la escena y comentaba con humor la felicidad de su compañero del Barcelona.

La foto que Lamine Yamal puso como fondo de pantalla en su celular y la reacción de Nicki Nicole acabaron con los rumores de separación, que incluso decían que él había borrado todas sus fotos con la cantante de sus redes sociales, y confirmaron que su romance va de viento en popa.

Nicki Nicole puso fin a todas las especulaciones y confirmó su relación con Lamine Yamal, dejando claro que los rumores de separación eran infundados. La cantante argentina se muestra completamente feliz, disfrutando de cada momento junto a su pareja mientras su romance se consolida ante los ojos de todos.