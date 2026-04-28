Shakira envía mensaje tras fallecimiento de operario que armaba su escenario en Brasil: "Mi corazón está con su familia"

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante colombiana Shakira lamentó el fallecimiento de un operario que se encontraba ensamblando el escenario del megaconcierto que ofrecerá el próximo sábado 2 de mayo en la playa de Copacabana, Río de Janeiro.

El trágico episodio no solo ha causado conmoción en la barranquillera y su entorno, la Policía Civil de Río de Janeiro abrió investigación para determinar las las causas y circunstancias del desplome de la estructura que acabó rápidamente con la vida de Gabriel de Jesús Firmino de tan solo 28 años.

Sentido mensaje de Shakira

A través de un mensaje compartido por su equipo, la intérprete de "Antología" expresó sus condolencias a los familiares y amigos del montacarguista del escenario que será testigo del concierto gratuito denominado: "Todo Mundo no Rio".

"Estoy profundamente entristecida por la familia, los amigos y los compañeros de Gabriel de Jesus Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en el lugar. Mi corazón está con su familia y sus seres queridos", expreso la cantante de 49 años.

Según los primeros reportes, el joven trabajador perdió las extremidades inferiores debido a que quedó atrapado entre dos elevadores que se estaban instalando. Pese a los esfuerzos de los rescatistas del Cuerpo de Bomberos (CBMERJ), lamentablemente se confirmó su deceso en el Hospital Municipal Miguel Couto.

Más sobre su histórica presentación en Brasil

Sobre la esperada presentación de Shakira en tierras brasileñas, se tiene previsto que asistirán dos millones de personas; además, podría tener como invitadas estelares a la cantante sueca Zara Larsson y la local, Anitta. Asimismo, el escenario de 1 500 metros cuadrados contará con una pasarela de 25 metros y 16 torres de sonido e imagen.

Es importante destacar también, que la performance que brindará es parte de una iniciativa gubernamental que ya ha contado con presentaciones históricas como las ofrecidas por Madonna (2024) y Lady Gaga (2025). De esta manera, se espera que concierto del 2 de mayo se convierta en el más grande en la carrera de la artista latinoamericana.

Esta no es la primera vez que la cantante de ofrecerá un concierto gratuito en medio de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". El pasado 1 de marzo reunió a 400 000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México.

La presentación de la estrella colombiana es muy esperada por sus fans brasileñas y de todas partes del mundo, quienes esperan vibrar al ritmo desde sus mayores clásicos como "Ojos Así" hasta "Soltera".