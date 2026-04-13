Antauro Humala muestra respaldo al candidato Roberto Sánchez: "Le va a ganar a la japonesa"

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras una ajustada y decisiva espera de los resultados en las Elecciones Generales 2026. Antauro Humala mostró su claro respaldo por el candidato presidencial, Roberto Sánchez, mencionando que el será el futuro presidente del Perú.

Este respaldo de Antauro Humala se dio luego de conocerse los primeros resultados preliminares de la ONPE, que aún no reflejan el resultado final del proceso electoral, pero sí marcan una tendencia importante.

Antauro Humala expresó su confianza en que Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, ganará las elecciones, y afirmó que, en una posible segunda vuelta, podría derrotar a Keiko Fujimori, quien lidera los primeros resultados.

Antauro confía en que Sánchez ganará las elecciones

El hermano del expresidente Ollanta Humala aseguró que Roberto Sánchez será el próximo presidente del Perú y podría ganarle en una segunda vuelta presidencial a la candidata Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular. "Roberto Sánchez va a ser presidente del Perú, le va a ganar a la japonesa ", expresó

Asimismo, argumento que no habría tenido presencia en las Elecciones Generales 2026 debido a que no tuvo la aceptación esperada. "No me han dejado postular, me han robado mi partido, no me dejan ni inscribirme", agregó.

Incluso, mencionó que podría tener una participación en el ejecutivo, afirmando que, dada una victoria de Roberto Sánchez, Antauro Humala se ubicaría en un lugar donde podría rendir mejor para el objetivo patrio.

"Hacemos proyecto nacional y como soldado yo me voy a ubicar donde pueda rendir mejor para el objetivo patrio" , finalizó.

🚨Antauro Humala asegura que Roberto Sánchez va a ser el presidente del Perú: "Le va a ganar a la japonesa"



Despacho de Mayra Calderón #AntauroHumala #RobertoSánchez pic.twitter.com/oxSnUx8wA3 — Perú21 (@peru21noticias) April 13, 2026

Finalmente, Antauro Humala respalda la candidatura de Roberto Sánchez afirmando que ha ido al rescate de los nacionalistas y el voto rural lo va a elegir.

Primeros resultados

Actualmente, el proceso electoral sigue en desarrollo debido a la falta de instalación de mesas de votación en distintos distritos de Lima. Por este motivo, hasta el momento, la plataforma de resultados en tiempo real de la ONPE, en primer lugar se posiciona Keiko Fujimori con 16.9%.

En segundo lugar se encuentra Rafael López Aliaga con 14.1 %, seguido de Jorge Nieto en la tercera posición con un 12.6 %. En el cuarto lugar y quinto lugar Ricardo Belmont con 9.9 % y Carlos Álvarez con 8.4%.

Finalmente en sexto puesto se encuentra Roberto Sánchez con 8.3%. Sin embargo, esta tabla de posiciones podría variar luego de los próximos conteos que quedan pendientes una vez finalizada el sufragio de los ciudadanos que no ejercieron su voto el 12 de abril.