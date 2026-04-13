Segunda vuelta entre Keiko y López Aliaga sería una contienda de "derecha populista", según analista

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En diálogo con Exitosa, el analista político Luis Herrera evaluó los posibles escenarios de segunda vuelta en las elecciones generales 2026. Según indicó, una eventual contienda entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga configuraría un enfrentamiento de "derecha populista".

En cambio, si los candidatos Jorge Nieto o Roberto Sánchez logran pasar al balotaje, el antifujimorismo tendría un rol predominante en la definición del voto.

Escenarios posibles

Herrera explicó que cada combinación de candidatos marcaría una dinámica distinta en la segunda vuelta: por un lado, un duelo entre derechas y por otro, un escenario similar al del 2021 con Pedro Castillo.

"Una elección entre la señora Fujimori y el señor López Aliaga marca un tipo de estrategia y predomina un pensamiento populista de derecha, pero si es con el señor Nieto, que es de centro izquierda, seguramente que el antifujimorismo es el que va a primar; pero si pasa el señor Sánchez, que representa una izquierda dura, creo que los antifujimoristas lo van a pensar más de una vez", señaló.

El analista agregó que aún es difícil pronosticar quién será presidente, dado que los resultados oficiales siguen un largo proceso de conteo.

Al cierre de esta edición, con un conteo oficial del 59.700% de las actas, Fujimori se mantiene en primer lugar con 16.89% de los votos, seguida por López Aliaga con 13.91%, cifra que ha tendido a la baja en las últimas horas. En tercer lugar aparece Jorge Nieto con 12.51%, mientras que Roberto Sánchez viene remontando posiciones y ya alcanza 8.54%, superando a Carlos Álvarez.

🔴🔵#EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el analista político Luis Herrera señaló que una eventual segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga configuraría una contienda de "derecha populista". Asimismo, indicó que, si los candidatos Jorge Nieto o Roberto... pic.twitter.com/U9m1C8e5sv — Exitosa Noticias (@exitosape) April 13, 2026

Retos para el próximo gobierno

Herrera también advirtió que, más allá de quién resulte electo, uno de los principales desafíos será desmontar las redes de clientelaje instaladas en la administración pública por partidos que hoy han perdido vigencia.

"Una actividad que tiene que hacer el nuevo gobierno es desmontar la red de clientelaje que se ha hecho en la administración pública por parte de partidos políticos que hoy desaparecen, porque si algo hay que recuperar es la meritocracia", sostuvo.

El análisis de Herrera refleja la complejidad del escenario electoral peruano: mientras una segunda vuelta entre Fujimori y López Aliaga se perfila como una disputa de derecha populista, la eventual participación de Nieto o Sánchez podría activar con fuerza el voto antifujimorista.

En cualquiera de los casos, el proceso aún está abierto y los resultados oficiales serán determinantes para definir la ruta política del país en los próximos años.