Elecciones Generales 2026: Candidato fallecido suma 6.400 votos tras el 53% de actas en Perú

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Un hecho inusual ha marcado el desarrollo del conteo de votos en las Elecciones Generales 2026. A pesar de haber fallecido el pasado 15 de marzo en un accidente de tránsito, el candidato presidencial Napoleón Becerra García continúa recibiendo respaldo en las urnas.

Con el 53% de actas procesadas, el exaspirante ya supera los 6,400 votos, reflejando una situación que ha sorprendido tanto a autoridades como a la ciudadanía.

Candidato presidencial falleció en vía Libertadores

El candidato presidencial Napoleón Becerra, quien era uno de los 36 aspirantes a la jefatura de Estado en los comicios generales, falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a cumplir una actividad proselitista en el sur del país.

Becerra, quien tenía 67 años y lideraba el izquierdista Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), sufrió el accidente ocurrido en la zona de Rumichaca, este suceso cuestionó las condiciones de la carretera Libertadores, una vía estratégica que conecta la región de Ayacucho con Huancavelica, Ica y Lima.

El difunto candidato, es el penúltimo candidato en el escrutinio, por delante incluso de Carlos Jaico (Perú Moderno), exsecretario del Despacho Presidencial durante el mandato del izquierdista presidente Pedro Castillo (2021-2022).

Las cédulas de votación ya se encontraban impresas y distribuidas cuando ocurrió el deceso, lo que impidió retirar su nombre del proceso. Esto permitió que los electores siguieran marcando su opción sin restricciones, generando una cifra que, aunque simbólica, resulta llamativa.

Incidentes logísticos y retrasos en la jornada

Durante las primeras horas del proceso, se evidenciaron serias dificultades en la instalación de mesas en diversos distritos de Lima. Estos retrasos se debieron a demoras en la llegada del material electoral, lo que obligó al ente rector a extender el horario de votación.

A pesar de estos contratiempos, la integridad del proceso se mantuvo en niveles óptimos durante el conteo final de las actas. La asociación resaltó que en la gran mayoría de las mesas observadas el escrutinio se llevó a cabo correctamente y sin mayores incidencias. Según el informe, "el conteo de votos se efectuó de forma adecuada en el 97.7%" de los locales monitoreados por sus especialistas.

Los más de 6 mil votos obtenidos por un candidato fallecido no solo representan un hecho insólito, sino también un llamado de atención sobre las fallas en la información y organización electoral. Más allá de la cifra, el caso deja en evidencia la urgencia de modernizar los mecanismos del sistema para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en futuros procesos.