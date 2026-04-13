RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Elige Bien
Sorprendente resultado

Elecciones Generales 2026: Candidato fallecido suma 6.400 votos tras el 53% de actas en Perú

El candidato presidencial peruano que falleció en un accidente de tránsito semanas antes de los comicios mientras recorría el país para hacer campaña, obtiene más de 6.400 votos en las elecciones del domingo 12 de abril.

Al 53 % del escrutinio, candidato presidencial fallecido recibe más de 6.400 vot
Al 53 % del escrutinio, candidato presidencial fallecido recibe más de 6.400 vot Difusión

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 13/04/2026

Síguenos en Google News Google News

Un hecho inusual ha marcado el desarrollo del conteo de votos en las Elecciones Generales 2026. A pesar de haber fallecido el pasado 15 de marzo en un accidente de tránsito, el candidato presidencial Napoleón Becerra García continúa recibiendo respaldo en las urnas. 

Con el 53% de actas procesadas, el exaspirante ya supera los 6,400 votos, reflejando una situación que ha sorprendido tanto a autoridades como a la ciudadanía.

Candidato presidencial falleció en vía Libertadores

El candidato presidencial Napoleón Becerra, quien era uno de los 36 aspirantes a la jefatura de Estado en los comicios generales, falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a cumplir una actividad proselitista en el sur del país.

Becerra, quien tenía 67 años y lideraba el izquierdista Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), sufrió el accidente ocurrido en la zona de Rumichaca, este suceso cuestionó las condiciones de la carretera Libertadores, una vía estratégica que conecta la región de Ayacucho con Huancavelica, Ica y Lima.

El difunto candidato, es el penúltimo candidato en el escrutinio, por delante incluso de Carlos Jaico (Perú Moderno), exsecretario del Despacho Presidencial durante el mandato del izquierdista presidente Pedro Castillo (2021-2022).

JNE denuncia penalmente a jefe de la ONPE y otros involucrados por presunto delito contra derecho al voto
Lee también

JNE denuncia penalmente a jefe de la ONPE y otros involucrados por presunto delito contra derecho al voto

Las cédulas de votación ya se encontraban impresas y distribuidas cuando ocurrió el deceso, lo que impidió retirar su nombre del proceso. Esto permitió que los electores siguieran marcando su opción sin restricciones, generando una cifra que, aunque simbólica, resulta llamativa.

Conoce el plan de gobierno presentado por Napoleón Becerra. El candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores perdió la vida en un accidente vehicular. 👉https://t.co/aPbqrZ8W5A

Incidentes logísticos y retrasos en la jornada

Durante las primeras horas del proceso, se evidenciaron serias dificultades en la instalación de mesas en diversos distritos de Lima. Estos retrasos se debieron a demoras en la llegada del material electoral, lo que obligó al ente rector a extender el horario de votación.

Tomas Gálvez: Fiscal de la Nación descarta indicios de fraude electoral tras supervisión de más de 6000 fiscales
Lee también

Tomas Gálvez: Fiscal de la Nación descarta indicios de fraude electoral tras supervisión de más de 6000 fiscales

A pesar de estos contratiempos, la integridad del proceso se mantuvo en niveles óptimos durante el conteo final de las actas. La asociación resaltó que en la gran mayoría de las mesas observadas el escrutinio se llevó a cabo correctamente y sin mayores incidencias. Según el informe, "el conteo de votos se efectuó de forma adecuada en el 97.7%" de los locales monitoreados por sus especialistas.

Los más de 6 mil votos obtenidos por un candidato fallecido no solo representan un hecho insólito, sino también un llamado de atención sobre las fallas en la información y organización electoral. Más allá de la cifra, el caso deja en evidencia la urgencia de modernizar los mecanismos del sistema para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en futuros procesos.

JNE niega haber definido el orden de partidos políticos en la cédula de votación en Elecciones 2026
Lee también

JNE niega haber definido el orden de partidos políticos en la cédula de votación en Elecciones 2026

Temas relacionados candidato elecciones 2026 Elecciones generales Napoleón Becerra ONPE

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA