Congreso: Comisión de Fiscalización cita a los jefes de la ONPE y JNE por irregularidades en elecciones generales

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República sesionará de forma extraordinaria este martes 14 de abril para abordar las irregularidades en el desarrollo de las elecciones generales 2026.

A través de sus plataformas oficiales en redes sociales, el grupo de trabajo parlamentario que preside Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular) confirmó que han citado a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Piero Corvetto Salinas y Roberto Burneo Bermejo, respectivamente.

Titulares de organismos electorales deberán esclarecer

Las elecciones generales 2026 quedaron marcadas desde un inicio por la no apertura de una serie de locales de votación de algunos distritos de Lima sur y de Orlando y Nueva Jersey (Estados Unidos).

Esta problemática generó que 63 000 ciudadanos se queden sin emitir su derecho al voto, para lo cual, se tuvo que habilitar para hoy, lunes 13 de abril, una nueva jornada electoral en Norteamérica y los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, en el horario de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Frente a dicha vulneración a los derechos de miles de peruanos, desde el Parlamento informaron que han iniciado formalmente las investigaciones del caso para determinar las responsabilidades funcionales correspondientes.

En ese sentido, no solo citaron a los titulares de los organismos electorales, también hicieron lo propio al contralor general de la república, César Aguilar, y al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, a fin de que detallen las acciones de auditoría y la afectación del derecho al sufragio universal.

Asimismo, reportaron que para la próxima sesión citarán al secretario general, al jefe de Abastecimiento y demás funcionarios de la ONPE para respondan por la contratación de proveedores, en el marco de la jornada electoral todavía en curso.

Servir exhorta a que a empleadores públicos a que permitan votar a sus trabajadores

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) exhortó a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno a que brinden todas las facilidades del caso a sus trabajadores que recién hoy, lunes 13 de abril, podrán emitir su voto.

A través de un comunicado, la entidad adjunta a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), también solicitó que se brinden las tolerancias pertinentes en la jornada de trabajo y permisos compensables, de ser el caso.

Asimismo, brindar permisos y facilidades a los miembros de mesa de sufragio para no laborar el 13 de abril, sujeto a compensación dentro de los 10 días calendario inmediatos posteriores.

Las elecciones 2026 continúa en el ojo de la tormenta, esta vez por parte del Congreso, mientras los organismos electorales continúan tratando de cumplir al 100 % con la jornada cívica.