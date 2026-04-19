Elecciones 2026: APRA pide al JNE anular comicios por graves vicios estructurales y falta de material

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Partido Aprista Peruano presentó formalmente un recurso de nulidad total contra las últimas elecciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La agrupación política denuncia graves vicios estructurales e irregularidades que, según afirman, han comprometido la legitimidad y transparencia del proceso democrático peruano.

Los argumentos legales de la personera

Estos fundamentos responden a una serie de problemas logísticos que fueron detectados durante la jornada electoral del 12 de abril. Según el comunicado del APRA, la falta de material electoral en diversos puntos del país impidió que miles de ciudadanos pudieran ejercer su voto.

La personera legal de la agrupación política sostiene que los principios de legalidad y autenticidad del sufragio han sido desgastados sustancialmente. El documento presentado argumenta que no se trata de errores aislados, sino de una afectación sistemática que invalida los resultados oficiales.

A través de este recurso de nulidad absoluta interpuesto ante el JNE, se sustenta que el proceso se encuentra "irremediablemente afectado por vicios estructurales de naturaleza grave". Estefanía Huamán, personera aprista, detalló que estas infracciones vulneran directamente el orden constitucional vigente.

También manifestó que el partido no puede guardar silencio ante hechos que vulneran los derechos del pueblo, exigiendo respeto al derecho ciudadano, además de enfatizar que la transparencia es el pilar esencial de todo Estado.

Según el recurso de nulidad absoluta interpuesto ante el organismo electoral, el proceso se encuentra "irremediablemente afectado por vicios estructurales de naturaleza grave". La personera Estefanía Huamán detalló que estas infracciones vulneran directamente la Ley Orgánica de Elecciones y el orden constitucional vigente.

"Alzamos nuestra voz para exigir el respeto irrestricto al voto ciudadano", señaló.

Además se enfatiza que la validez de una elección no se cumple solo con una apariencia formal de normalidad. Para el APRA, la concurrencia sistemática de irregularidades registradas durante la jornada electoral ha tornado jurídicamente inviable reconocer cualquier eficacia a los resultados actuales.

El impacto en la legitimidad del proceso

La falta de boletas y actas en los centros de votación es el punto central del reclamo aprista. Según el reporte que emitieron, esta carencia de recursos materiales afectó la justicia social y la democracia, fundamentos que el partido busca proteger con esta acción legal inmediata.

El pedido de nulidad total hacia las elecciones buscan que el JNE declare el proceso como insubsanable. La resolución de este conflicto es crucial para recuperar la transparencia y legitimidad que el APRA considera perdidas por graves irregularidades.