Elecciones 2026: Miembros de mesa permanecen hasta la madrugada realizando conteo de votos en locales de Lima

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La jornada electoral en varios locales de votación de Lima Metropolitana se ha extendido hasta la madrugada. Exitosa comprobó que varios miembros de mesa continuaron haciendo el conteo de votos hasta pasada la medianoche, y en redes sociales se reportó que en determinados centros de votación las impresoras se habían quedado sin tinta y otros insumos para poder hacer el cierre de mesa.

Miembros de mesa continúan labores hasta la madrugada

Exitosa llegó hasta el parque Cáceres, ubicado en Jesús María, donde aproximadamente a la 1:38 a. m. se podía visualizar a varias personas realizando el conteo de votos. Mientras tanto, personal de la ONPE también se encontraba en el lugar supervisando las actas para el correcto cumplimiento de labores.

Cabe resaltar que algunos miembros de mesa eran jóvenes que apenas habían cumplido la mayoría de edad. Nuestro medio logró conversar con una madre de familia que estaba preocupada porque su hijo seguía contando votos hasta la madrugada, mientras ella lo esperaba fuera del local.

"Ya es medianoche, estaba un poco desolado y quiero acompañarlo a casa. Es la primera vez que ha votado y le tocó ser miembro de mesa. Me da mucho gusto que haya asumido este reto y sabía que iba a ser difícil, pero aun así lo asumió y me da mucho gusto que se solidarice con esta actividad nacional cívica", dijo la madre de familia.

Por otro lado, algunos miembros de mesa que cumplieron funciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se retiraron aproximadamente a las 2:33 a. m. tras una larga jornada. Sin embargo, se alertó que algunas aulas aún permanecen con las luces encendidas, lo cual sería un indicador de que aún se continúa con el conteo de votos al interior de la Decana de América.

🔴🔵 San Marcos: miembros de mesa denuncian demoras tras salir en horas de la madrugada



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/YFoWF63VfB — Exitosa Noticias (@exitosape) April 13, 2026

Dos miembros de mesa que salieron fueron abordados por nuestro medio. Uno de ellos expresó descontento con la demora en el conteo de votos, ya que en unas horas debe entrar a trabajar con normalidad. Mientras tanto, otro ciudadano indicó que su vuelo a provincia sale en unas horas y ahora está contra el tiempo.

Es así que, la prolongación de la jornada electoral evidencia desafíos logísticos que aún persisten en el sistema. Las demoras y la falta de insumos afectaron a ciudadanos y miembros de mesa, quienes cumplieron su labor pese al cansancio. Este escenario invita a reflexionar sobre la necesidad de optimizar la organización electoral para garantizar procesos más eficientes, ordenados y respetuosos del tiempo de todos.