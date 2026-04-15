Elecciones 2026: Wolfgang Grozo solicita nulidad de comicios por presunto fraude a la ley

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El excandidato presidencial Wolfgang Grozo Costa interpuso una demanda ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para anular las elecciones presidenciales 2026. Según el documento, la decisión de extender la jornada electoral hasta el lunes 13 vulnera la Constitución y la Ley Orgánica.

Esta medida excepcional fue tomada por el Ejecutivo y el sistema electoral tras reportarse fallas logísticas de la ONPE. No obstante, el demandante sostiene que un Decreto Supremo no puede modificar una ley que fija la votación solo el segundo domingo de abril.

Grozo asegura que el proceso está viciado porque se rompió la unicidad del acto electoral. Según el escrito, permitir que se vote un día después permite que los ciudadanos conozcan resultados preliminares, lo cual contamina directamente la voluntad popular y la transparencia.

Voto contaminado y principios legales

Según el expediente EG.2026033014, los electores del lunes tuvieron acceso a información que los del domingo no, rompiendo la equidad. Grozo señala que "los electores del lunes poseen información privilegiada que los del domingo no tuvieron", generando una asimetría informativa inaceptable para el sistema.

El líder político sostiene que este escenario configura un fraude a la ley bajo el amparo del artículo 176 de la Constitución. Para el excandidato, el error administrativo de la ONPE no genera derechos para modificar las reglas del juego de manera arbitraria.

Asimismo, ha solicitado una medida cautelar para lograr la suspensión del cómputo de actas electorales. Según Wolfgang Grozo, se debe evitar la proclamación de resultados hasta que el órgano electoral resuelva los cuestionamientos sobre la validez jurídica de la jornada extraordinaria.

Acciones civiles y organismos internacionales

La defensa de Integridad Democrática ha puesto estos hechos en conocimiento de la Misión de Observación Electoral. Grozo solicitó que se registre la ruptura de la unicidad en el informe final de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para evidenciar la vulneración de estándares internacionales de igualdad.

Según Wolfgang Grozo, se reserva el derecho de interponer acciones de responsabilidad civil contra los funcionarios. El demandante advierte que la negligencia funcional ha generado un gasto innecesario de fondos públicos y un grave deterioro a la confianza ciudadana.

Actualmente, el recurso se encuentra en estado de trámite en el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro. El país aguarda una resolución que determine si se procede con la nulidad de elecciones por la presunta ruptura de la jerarquía normativa.

El proceso electoral enfrenta una incertidumbre crítica tras el recurso de Grozo, quien exige la nulidad de elecciones. El JNE deberá decidir si la ruptura de la jerarquía normativa invalida los votos del lunes 13, garantizando así la transparencia democrática.