Elecciones 2026: Jorge Montoya presentó proyecto de ley para declarar en emergencia funcional a la ONPE por seis meses

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El parlamentario por Honor y Democracia, Jorge Montoya, propuso declarar en emergencia funcional a la ONPE por seis meses para ejecutar una reorganización administrativa profunda. Esta medida busca corregir las fallas logísticas y operativas que vulneraron la confianza ciudadana en los recientes comicios generales.

Detalles de la reforma y nueva comisión

La propuesta legislativa plantea la creación de una Comisión Técnica de Reorganización Electoral con naturaleza temporal y autónoma. El grupo de trabajo especializado estará presidido por el propio jefe de la ONPE e integrado por delegados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según el documento, los otros dos miembros de este equipo serán representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNJ). El objetivo principal es evaluar el desempeño institucional y optimizar todos los procesos de gestión administrativa sin interferir en las funciones electorales sustantivas del organismo.

Esta iniciativa se da tras detectarse problemas como el retraso en la instalación de las mesas de sufragio del último 12 de abril. Según el proyecto, también se hallaron graves fallas en los sistemas de transmisión de resultados y en la distribución de materiales.

"Evaluar el desempeño institucional de la ONPE, analizar los procesos logísticos y operativos electorales, y proponer reformas normativas legales y administrativas", explica el documento.

Estas debilidades organizacionales comprometen directamente el correcto cumplimiento de la función pública electoral. Por ello, se considera indispensable adoptar medidas extraordinarias para garantizar que se respete la voluntad popular manifestada en las urnas.

Evaluación del personal y metas institucionales

La comisión tendrá la facultad de realizar una evaluación integral de todo el personal de la entidad, sin importar su jerarquía. Se podrán disponer medidas de remoción o separación temporal si existen indicios de responsabilidad administrativa grave que afecten el correcto servicio electoral.

Según el texto de Montoya, se garantiza la continuidad del servicio electoral para las elecciones regionales y municipales del 2026. Finalmente, se deberán proponer reformas a la Ley Orgánica para asegurar que se respete siempre la fiel y libre expresión de la voluntad popular.

El proyecto subraya que la autonomía institucional no implica ausencia de control ni inmunidad frente a las reformas de carácter legal. Según el legislador, la intervención es proporcional ya que es limitada, temporal y no sustituye funciones esenciales.

La implementación de esta emergencia funcional a la ONPE permitirá ejecutar una reorganización administrativa necesaria para fortalecer el sistema democrático peruano. Con estas medidas extraordinarias, el Parlamento busca recuperar la legitimidad institucional y garantizar procesos electorales transparentes y eficientes para toda la ciudadanía.