ERM 2026: ¿Llegas tarde a votar? Revisa hasta qué hora puedes sufragar hoy

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Las Elecciones 2026 se realizan hoy en todo el Perú, con más de 26 millones de ciudadanos convocados para elegir a sus autoridades regionales, provinciales y distritales. Si vas a votar, hay un dato clave que debes tener en cuenta: hasta qué hora puedes sufragar y qué ocurre si llegas después del cierre de las mesas.

¿Hasta qué hora puedes votar?

La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comenzó oficialmente a las 7:00 a. m. y está programada para culminar a las 5:00 p. m.

Así que, si todavía estás en casa pensando en salir "en un ratito", mejor no te confíes. El cierre del ingreso a los locales está previsto para las 5:00 p. m. Por ello, quienes lleguen después de esa hora ya no podrán ingresar a sufragar.

Eso sí, hay un dato clave si andas a la carrera con la hora: si logras entrar a tu local de votación antes de las 5:00 p. m., vas a poder votar sin problemas. De todas formas, la recomendación de siempre es salir con tiempo para evitar cualquier susto en el camino.

Mientras los electores van haciendo su cola, los miembros de mesa están al pie del cañón coordinando el proceso. Hay que recordar que ellos llegaron desde las 6:00 a. m. para organizar las cédulas, revisar las ánforas y dejar la mesa a punto para la votación.

¿Qué debes llevar para votar?

Para votar en estas Elecciones 2026 es necesario presentar el DNI. De manera excepcional, también se permite utilizar documentos vencidos para esta jornada electoral, incluidos los DNI azules, electrónicos y amarillos de ciudadanos que ya alcanzaron la mayoría de edad.

Antes de salir, además, conviene revisar el local de votación y el número de mesa asignado. La consulta permite confirmar la dirección y evitar ese clásico momento de llegar a un colegio y descubrir que la mesa estaba en otro punto.

Una vez en la mesa, el elector recibe la cédula y debe marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro correspondiente a la organización política de su elección. Las opciones pueden variar según la circunscripción, pues se elegirán autoridades regionales, provinciales y distritales.

¿Qué pasa si no voy a votar?

La jornada electoral también contempla sanciones para quienes no cumplan con su obligación de votar. La multa depende de la clasificación socioeconómica del distrito registrado en el DNI y puede ser de S/110, S/55 o S/27,50. Los miembros de mesa que no cumplan con su función afrontan una multa de S/275.

No ir a cumplir con el voto también tiene su precio. La multa se calcula según el distrito registrado en tu DNI, así que te puede tocar pagar S/110, S/55 o S/27,50. Por su parte, los miembros de mesa que le saquen el cuerpo a su deber tendrán que desembolsar S/275.

Cabe recordar que en este proceso definiremos a los gobernantes para el periodo 2027-2030. En las regiones, si ninguna fórmula de gobernador y vicegobernador supera el 30% de los votos válidos, se realizará una segunda elección regional el 29 de noviembre.

Así, las Elecciones 2026 de este domingo 4 de octubre tienen como horario de votación de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Quienes ya estén dentro del local antes del cierre podrán sufragar, mientras que los que lleguen después de las 5:00 p. m. no podrán ingresar.