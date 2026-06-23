Excanciller Manuel Rodríguez Cuadros confirma su alejamiento como asesor del equipo técnico de Juntos por el Perú

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros confirmó su alejamiento como asesor del equipo técnico del partido político Juntos por el Perú, en el marco de la segunda vuelta presidencial que disputaron Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, el pasado 7 de junio.

De acuerdo con los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 99.74 % de actas contabilizadas, la lideresa de Fuerza Popular encabeza el escrutinio con un 50.11 %, por sobre los 49.88 % del candidato de Juntos por el Perú.

Motivos de su salida de Juntos por el Perú

A través de un comunicado emitido este martes 23 de junio en sus redes sociales oficiales, el exministro de Relaciones Exteriores entre 2003 y 2005 sostuvo que su labor culminó junto con la campaña electoral.

"Fue una opción para dotar al país de una alternativa democrática, de recuperación del Estado de derecho, vigencia de los derechos humanos, crecimiento y estabilidad macroeconómica y desarrollo sostenible", expresó al sustentar las razones por la cuales respaldó al partido de izquierda.

No obstante, en las últimas horas también se había pronunciado sobre el riesgo de que los votos de los peruanos en el exteriores queden inválidos, esto a consecuencia de las solicitudes de nulidad presentadas por la organización política, quienes acusan una presunta afectación al proceso electoral tras una resolución de la ONPE.

La acusación de Juntos por el Perú no solo se basa en el ámbito electoral, su personero legal, Pablo Salas Charca, denunció constitucionalmente al canciller Carlos Pareja, sindicándolo de haber "desmantelado de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico, informático y de custodia diplomática de los sufragios".

Roberto Sánchez no reconocerá eventual gobierno de Keiko Fujimori

El pronunciamiento el extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores marca distancia del líder de Juntos por el Perú, quien en las últimas horas denunció la existencia de un "presunto fraude en desarrollo" y que de confirmarse el triunfo de Keiko Fujimori, no reconocerá su gobierno.

"Nosotros, en esas condiciones de trasgresión a las normas, no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori. Y en esa coherencia, por los votos de los más de 9 millones de ciudadanos, haremos la lucha democrática en el marco de la ley y la constitución", indicó.

La posición de Sánchez Palomino se da un día después de que confirmara el anuncio de un nuevo pedido de nulidad contra mesas de sufragio fuera del Perú, más precisamente hacia 119 oficinas consulares. Según aseveró, el "proceso electoral ha sido gravemente afectado" por una presunta interferencia del Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería.

Las declaraciones del todavía aspirante a llegar a Palacio de Gobierno son contrarias a las anunciadas en un inicio, cuando dijo que respetaría la voluntad popular en las urnas sin cuestionamiento alguno.