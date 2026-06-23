Carlos Álvarez anuncia su desafiliación a País para Todos tras desacuerdos internos

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La salida de Carlos Álvarez del partido País para Todos ha generado gran impacto en el escenario electoral. El cómico informó mediante cámaras de Canal N su desvinculación definitiva de la organización política, decisión tomada tras detectar diversas inconsistencias internas que dificultan su labor interna.

Divergencias y fracturas al interior del partido político

Según el excandidato presidencial, la determinación de alejarse responde de manera estricta a la falta de coordinación y discrepancias insalvables dentro de la estructura organizativa del partido.

"Llega un momento en que a veces no tenemos ciertos acuerdos. Existen desacuerdos e incongruencias en el propio partido. Entonces lo mejor es dar un paso al costado y seguir tu camino como ciudadano y como peruano", aclaró.

Esta decisión se presentó de manera formal a través de un documento ante la Secretaría General de País para Todos el último 12 de junio. Acto seguido, el también comediante notificó sobre su desafiliación ante el Jurado Nacional de Elecciones, entidad encargada de registrar los movimientos de los ciudadanos en los padrones partidarios.

Agradecimiento a la militancia y enfoque en la seguridad

A pesar de su salida, el excandidato presidencial expresó su gratitud haca las bases que apoyaron su campaña. Destacando el esfuerzo de los militantes regionales, quienes trabajaron arduamente durante el proceso electoral, permitiéndole difundir sus propuestas principales, centradas especialmente en la lucha contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana.

La exfigura de 'El Especial del Humor' enfatizó que su labor pública no terminará tras este alejamiento, ya que planea mantenerse vigilante a los problemas sociales. Reiteró que su prioridad seguirá siendo la lucha contra la ola criminal que afecta al país, manteniendo una voz crítica y activa frente a las actuales deficiencias en seguridad ciudadana.

"Sobre todo, nuestro mensaje de luchar contra esta maldita ola criminal que está ensangrentando el Perú", exclamó.

El exaspirante remarcó que su camino continuará de forma independiente. Tras esta renuncia a País para Todos, el humorista confirmó que sus próximas acciones se enfocarán en señalar las falencias del sistema de justicia, siempre desde una postura ciudadana, alejándose de cualquier estructura partidaria que no comparta sus valores.

Esta desafiliación al partido País para Todos se da tras desacuerdos e incongruencias internas. El excandidato presidencial formalizó su salida ante la Secretaría del movimiento político y al JNE, agradeciendo el apoyo recibido por sus militantes durante la campaña, mientras reafirma su compromiso personal de continuar luchando contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana.