Misión de Observación Electoral de la Unión Europea destaca transparencia en segunda vuelta presidencial de Colombia

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Frente a la segunda vuelta electoral de Colombia llevada a cabo el pasado domingo 21 de junio, con la finalidad de definir el próximo presidente del país, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea emitió un comunicado en el que asegura la transparencia del proceso, dejando sin validez cualquier presunto fraude en las votaciones.

Comunicado emitido por la organización internacional

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) presentó su declaración preliminar sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia y calificó el proceso electoral como transparente. Además, resaltó que la jornada estuvo bien organizada y respaldada por instituciones democráticas sólidas, pese al alto nivel de polarización que marcó la contienda.

Desde Bogotá, el jefe de la misión, Esteban González Pons, felicitó al pueblo colombiano por su participación y compromiso democrático, destacando que la jornada electoral se desarrolló con normalidad y sin incidentes relevantes. Según explicó, la Registraduría Nacional del Estado Civil organizó los comicios "de manera transparente y eficaz", afrontando además los desafíos logísticos y de seguridad presentados en algunas zonas del país.



📌COMUNICADO de la MOE UE sobre la segunda vuelta presidencial en Colombia:

Una segunda vuelta transparente y bien organizada,

respaldada por instituciones democráticas sólidas,

culmina un proceso muy polarizado.



🔴Descarga la declaración preliminar aquí

Español:... pic.twitter.com/mpNrzBfx6t — MOE UE Colombia 2026 (@moeuecolombia26) June 23, 2026

¿Qué países se involucraron en el proceso de observación de la segunda vuelta electoral en Colombia?

Mediante el transcurso de la jornada electoral, la MOE UE desplegó 141 observadores provenientes de 24 países de la Unión Europea, además de Noruega, Suiza y Canadá. Por medio de estas acciones, los representantes supervisaron el desarrollo de la votación en 592 mesas ubicadas en distintas regiones de Colombia, como parte del seguimiento realizado a las elecciones legislativas y a las dos vueltas presidenciales.

Según lo publicado en el documento, la declaración preliminar también destacó el correcto funcionamiento del sistema de gestión de recursos electorales, que fue nombrado como fiable y eficiente ya que cumplió con los estándares internacionales de transparencia, integridad y trazabilidad.

Preconteo de votos en la segunda vuelta en Colombia

En ese sentido, la misión señaló que el preconteo de votos fue transparente y rápido, y que cerca del 100 % de los resultados preliminares fueron publicados dentro del plazo establecido tras el cierre de las urnas.

La MOE UE permanecerá en Colombia para observar el desarrollo de los escrutinios y la resolución de posibles recursos. Para que, dos meses después de la culminación del proceso electoral, se presente un informe final con recomendaciones para futuras elecciones en el territorio, basado en principios de independencia, neutralidad y no interferencia a mejorar.