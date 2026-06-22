Roberto Sánchez confirma pedido de nulidad contra 119 oficinas consulares para dejar sin efecto los votos de peruanos en el extranjero

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato presidencial Roberto Sánchez anunció este lunes 22 de junio la solicitud presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para declarar la nulidad de 119 oficinas consulares "de oficio y de plano derecho".

A través de sus redes sociales, el líder de Juntos por el Perú cumplió con lo anunciado el último fin de semana, cuando aseveró que su organización política iba a presentar un recurso legal, luego de que el JNE declarase infundado el pedido de nulidad contra más de 2 000 mesas de sufragio de Lima Metropolitana y Estados Unidos.

"Procedimiento electoral ha sido gravemente afectado"

De acuerdo con lo señalado por el todavía aspirante a llegar a Palacio de Gobierno, el "proceso electoral ha sido gravemente" por la presunta interferencia que ha tenido el Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería, con referente a la votación de más de un millón de peruanos en el extranjero, durante la segunda vuelta del 7 de junio.

Hemos presentado la solicitud de Nulidad de oficio para que el JNE declare la nulidad de las elecciones efectuadas por las 119 oficinas consulares toda vez que el procedimiento electoral ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder... pic.twitter.com/jbPJiNEPkE — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 23, 2026

La acusación de Juntos por el Perú no solo se basa en el ámbito electoral, su personero legal, Pablo Salas Charca, denunció constitucionalmente al canciller Carlos Pareja, acusándolo de haber "desmantelado de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico, informático y de custodia diplomática de los sufragios".

A manera de respuesta, mediante un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el titular del sector negó cualquier acto de "interferencia, manipulación o favorecimiento político", y aseguró que su cartera actuó con respeto a la legalidad y en coordinación con los organismos electorales competentes.

En ese sentido, indicó que esperará con "serenidad y respeto institucional" el pronunciamiento de las autoridades correspondientes, sin perjuicio de ejercer su derecho de defensa ante las instancias respectivas.

Para Juntos por el Perú sí hay indicios de fraude electoral

Es importante recordar que, durante la audiencia de formulada por Juntos por el Perú que buscaba la nulidad de más de 2 000 mesas de sufragio de Lima Metropolitana y Estados Unidos, el abogado del partido político, Roy Mendoza, confirmó el pasado 19 de junio, que la causal invocada para presentar su requerimiento es el fraude electoral.

No obstante, sostuvo que no cuentan con pruebas para sustentar esa acusación y que se basan en "anomalías estadísticas" detectadas en "583 patrones repetitivos" en mesas ubicadas en el mismo local de votación ubicadas en Carabayllo, Chorrillos, Comas, Ate y San Juan de Lurigancho.

"La causal es el fraude en la mesa. En el escrito que nosotros hemos planteado exhibimos la hipótesis total de recurrencia de estos patrones. A partir de los informes de fiscalización podríamos de repente esclarecer el panorama. Señor magistrado, el proceso electoral es demasiado rapidísimo, solo tenemos tres días para poder articular el caso y en ese transcursos nosotros hemos evidenciado esta anomalía, esta irregularidad estadística si se quiere", indicó.

Tras lo sustentado, el Pleno del organismo electoral declaró infundado el pedido del partido político de izquierda.